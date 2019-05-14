手刺傷久不痊癒 就醫發現感染海洋分枝桿菌

2019-05-14 18:25 中央社 台中14日電



63歲黃姓男子在海岸工作時，手掌不慎被竹片刺傷，到診所拿抗生素服用仍無改善、手掌腫脹，到醫院檢查確診感染海洋分枝桿菌。醫師提醒民眾傷口久不痊癒不可輕忽，應盡快治療。

光田綜合醫院感染科主任楊清鎮今天表示，最初收治黃姓患者時，他的左手掌、掌心及手背都出現紅腫且有痛感，給予強化抗生素後治療效果仍有限，病徵從左手腕竄至左前臂。

經會診骨科醫師楊鎮源，懷疑是最初被刺傷的傷口周邊出現感染性肌腱滑囊炎，並持續往左手腕擴散，經手術徹底清除，並做病理切片及細菌培養化驗，確認是海洋分枝桿菌造成，目前傷口已癒合。

楊清鎮說明，海洋分枝桿菌是一種主要寄生在海洋生物上的病菌，可存活在海水或淡水，適應攝氏28至32度水溫，超過37度則難以生存，海岸、水池旁可能沾染到水或水氣的東西上，都可能有海洋分枝桿菌附著。

他說，海洋分枝桿菌通常會感染魚類或兩棲類，而人是偶發性感染，一旦侵入人體，通常只會在附近筋膜漫延，不會侵入溫度較高的器官或內臟，但不代表對人體危害較輕，因一旦感染，傷口可能沒有明顯痛楚，病患輕忽使病況拖延，反而要經歷長時間治療。

多數病患感染是在處理海鮮時不慎手被刺傷，或是清洗魚缸而感染，不會人傳人，因此食用煮熟的海鮮就沒有感染風險，處理生魚、海鮮或清理魚缸時應戴防水手套防護。

楊清鎮表示，海洋分枝桿菌病例在臨床表現無專一性，可能出現丘疹、結節、膿泡，也可能痛、癢、無感覺或感覺異常，大部分患者發病1到3個月後才求診，因此可能遺忘接觸史，若發現皮膚有傷口異狀，務必及早就醫。