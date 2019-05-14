影／日、洋式混合老房 記錄孫運璿最珍貴的26年

2019-05-14 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



這裡，記錄了行政院前院長孫運璿最珍貴的26年，這不單單是一座紀念館，更是無數人尋找回憶的寶地。

孫運璿科技人文紀念館位於台北小南門站，是孫運璿擔任行政院長時的官邸。1980年任行政院長第二年時遷入，到2006年中風辭世，最輝煌以及最辛苦的階段都在這裡經歷。紀念館占地866坪，分為洋館和和館，洋館記錄他在台電、工研院、擔任行政院長等時期貢獻，和館則是呈現他生活中的點點滴滴，包含努力求學、與夫人的放閃互動、艱辛的復健歷程等等。

「他是我們心中永遠的行政院長」，對老一輩的人來說，孫運璿對台灣有諸多貢獻，他在風雨中掌舵，在經濟和外交接踵而來的危機中臨危不亂；他不收禮、不應酬、不剪綵，清廉的情操令人佩服。

而在擔任行政院長前，孫運璿先後擔任台電總經理、交通部長、經濟部長，對台灣的貢獻是非常全面的，從民生到國家大事，他都了解。

孫運璿辭世後，台北市政府將此地列為市定古蹟，孫運璿學術基金會花了八年時間重新整治及規畫，保留日治時期台灣銀行官舍建築，再添加西式元素，於2014年10月30日正式開放，現已成為民眾日常休憩、散心的所在，儼然是都市中的靜謐角落。