親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
義美鮮乳遭下架
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

O型父疑怎生出B型女兒 母系家族9人血樣揭罕見真相

影／日、洋式混合老房 記錄孫運璿最珍貴的26年

2019-05-14 18:13聯合報 記者曹悅華╱即時報導

這裡，記錄了行政院前院長孫運璿最珍貴的26年，這不單單是一座紀念館，更是無數人尋找回憶的寶地。

孫運璿科技人文紀念館位於台北小南門站，是孫運璿擔任行政院長時的官邸。1980年任行政院長第二年時遷入，到2006年中風辭世，最輝煌以及最辛苦的階段都在這裡經歷。紀念館占地866坪，分為洋館和和館，洋館記錄他在台電、工研院、擔任行政院長等時期貢獻，和館則是呈現他生活中的點點滴滴，包含努力求學、與夫人的放閃互動、艱辛的復健歷程等等。

「他是我們心中永遠的行政院長」，對老一輩的人來說，孫運璿對台灣有諸多貢獻，他在風雨中掌舵，在經濟和外交接踵而來的危機中臨危不亂；他不收禮、不應酬、不剪綵，清廉的情操令人佩服。

而在擔任行政院長前，孫運璿先後擔任台電總經理、交通部長、經濟部長，對台灣的貢獻是非常全面的，從民生到國家大事，他都了解。

孫運璿辭世後，台北市政府將此地列為市定古蹟，孫運璿學術基金會花了八年時間重新整治及規畫，保留日治時期台灣銀行官舍建築，再添加西式元素，於2014年10月30日正式開放，現已成為民眾日常休憩、散心的所在，儼然是都市中的靜謐角落。

下次有機會不妨來一趟這裡，一邊感受偉人風範，一邊放空心靈，坐在鯉魚池旁放空也好、看著後院黑板樹發呆也好，也許都會有意想不到的收穫！

後院景緻。記者曹悅華／攝影
後院景緻。記者曹悅華／攝影
分享
孫運璿思考決策時都會待在這個書房。記者曹悅華／攝影
孫運璿思考決策時都會待在這個書房。記者曹悅華／攝影
分享
孫運璿復健的空間。記者曹悅華／攝影
孫運璿復健的空間。記者曹悅華／攝影
分享
孫運璿先前使用的衣物。曹悅華／攝影
孫運璿先前使用的衣物。曹悅華／攝影
分享
在老一輩的心中，孫運璿是永遠的行政院長。記者曹悅華／攝影
在老一輩的心中，孫運璿是永遠的行政院長。記者曹悅華／攝影
分享
孫運璿科技人文紀念館外觀。記者曹悅華／攝影
孫運璿科技人文紀念館外觀。記者曹悅華／攝影
分享
孫運璿使用過的輪椅。記者曹悅華／攝影
孫運璿使用過的輪椅。記者曹悅華／攝影
分享

孫運璿行政院紀念館

相關新聞

阿里山公路坍方交通中斷搶修困難 搶通延到明天中午

2019-05-14 17:22

北市知名五星級飯店游泳池 水質連4年檢測不合格

2019-05-14 17:20

氣象局發布高溫資訊！台南、高雄、屏東明恐飆36度

2019-05-14 16:35

一個人的媽祖台北街頭「遶境」 很虔誠也很簡單

2019-05-14 16:28

血拼族注意 她染麻疹逛了公館、師大夜市、東區百貨

2019-05-14 15:55

違規帶肉入境 5個月來263人挨罰20萬元

2019-05-14 15:51

蝶豆花食安疑慮 北市函請中央進行食品安全性評估

2019-05-14 14:02

新農食平台上線 在家買菜不是夢

2019-05-14 18:13

影╱單次重消醫材再使用 衛福部提三大共識採正面表列

2019-05-14 18:08

想吃山竹不用等！泰國「沾他汶里府水果節」盡情享受熱帶水果

2019-05-14 17:55

影／防堵非洲豬瘟 綠委提案初犯即罰100萬

2019-05-14 17:50

癌末沒錢看醫生 她竟買棺材放在家中

2019-05-14 17:39

回不去的真善美 好萊塢傳統歌舞片的滅亡

2019-05-14 17:38

血型不相容腎臟移植 新店耕莘完成首例

2019-05-14 17:38

就像在童話場景中！5座30米彩色南瓜隧道免費拍美照

2019-05-14 17:11

全球華文永續報導奬 6月30日徵件截止 總獎金破130萬

2019-05-14 17:00

提高罰則到100萬 立委：加強防豬瘟

2019-05-14 15:35

狂犬病疫苗解禁 被流浪犬貓抓咬傷可自費接種

2019-05-14 15:25

台新X名偵探柯南科學搜查展 「YBO兒童貴賓場」6月8日限定開跑

2019-05-14 15:11

琴背內藏的銘記——希望之琴 藏二戰往事

2019-05-14 14:59

歌劇演唱家的退休生活－起碼有一間很特別的安養院

2019-05-14 14:56

5月下旬可能是最後一波梅雨 賈新興：夏天恐提前報到

2019-05-14 14:35

7月禁塑吸管 百貨、飯店各有解方

2019-05-14 14:27

麻疹新增3例皆為成人 今年累計已近百例

2019-05-14 14:14

兩成家長說孩子曾被陌生人搭訕 家扶創VR遊戲教自保

2019-05-14 14:13

台灣嘉磷塞市占大 防檢局：暫不禁 盼減用

2019-05-14 14:13

春夏交替防氣喘發作 注意相關事項成「控制達人」

2019-05-14 14:00

影／HPV疫苗案「痛痛女孩」判賠 衛福部決上訴

2019-05-14 13:59

因應高齡化 科技部推互助App

2019-05-14 13:53

152筆國有長照預定地 六都蛋黃區5筆、花東離島115筆

2019-05-14 13:52

首家跨部會照中心 南港郵局先示範

2019-05-14 13:52

青菜應該先切還是先洗？ 食藥署給解答

2019-05-14 13:23

文創產業成顯學 台北、上海學者「書寫時光」研討交流文創與文化

2019-05-14 13:04

影／非洲豬瘟擴及香港 陸肉品病毒檢出率可能再創新高

2019-05-14 12:54

好萊塢傳統歌舞片 為何最後走向沒落？

2019-05-14 12:46

我暫不禁用嘉磷塞 但盼農民合理安全減用

2019-05-14 12:32

各部會準備！首次國家語言發展報告110年提出

2019-05-14 12:18

氣象局：明天會更熱 19日起全台留意大雨

2019-05-14 12:17

口腔破洞沒有好 檢查才知口腔有癌變4處

2019-05-14 11:57
看更多

熱門文章

從穿衣服看出這人的個性好不好！穿黑色獨立卻孤獨、灰色有智慧卻常低潮

2019-05-13 23:22

影／才女相戀！ 厭世姬、簡莉穎宣布524登記結婚

2019-05-14 11:02

獅虎「阿彪」的痛誰懂？政府補助大縮水 1500隻動物求認養

2019-05-14 00:57

氣象局：明天會更熱 19日起全台留意大雨

2019-05-14 12:17

企業主管和重刑犯人格特質相同？ 精神科醫師這麼說

2019-05-14 07:17

赴日旅遊注意！鎌倉新規定「旅客不能邊走邊吃」、勿危險攝影

2019-05-13 19:25

腳麻了走不動…別以為只是血液循環不好 嚴重可致命

2019-05-14 11:55

5月下旬可能是最後一波梅雨 賈新興：夏天恐提前報到

2019-05-14 14:35

阿里山公路坍方面積擴大交通中斷 300多名遊客受困

2019-05-14 11:55

社工做功德一年回捐薪水22萬？勞動部說話了

2019-05-14 12:01

每日星座運勢／天秤愛情高峰在今日 事業明顯突破

2019-05-14 00:00

春遊補助兩樣情 花蓮最夯、台北超冷

2019-05-14 00:57

【幸福老後】林靜芸醫師／婆媳親子諜對諜

2019-05-14 06:00

退休到底有多可怕？用「退而不休」重新找回你人生的價值

2019-05-14 15:21

限量12萬個! 麥當勞把Hello Kitty變身超萌紅鶴、小鱷魚抱枕

2019-05-14 13:09

癌末沒錢看醫生 她竟買棺材放在家中

2019-05-14 17:39

小賣家的福音！7-ELEVEN首創「賣貨便」 下單、出貨、付款、取貨一站搞定

2019-05-14 14:46

捕獵走私害慘牠們 只能在屏科大終老

2019-05-14 00:57

影／小象跌入濕地 被民眾救出後狂奔回家找媽媽

2019-05-14 13:26

麥當勞 x Hello Kitty聯名系列限量抱枕 明開賣

2019-05-14 10:15

青菜應該先切還是先洗？ 食藥署給解答

2019-05-14 13:23

網友沒這麼氣？一張圖看義美鮮奶出包對「台灣最後良心」形象影響

2019-05-14 15:32

【親子教養】藝萱／訓練家事靠「嘴巴」

2019-05-14 06:00

靠山山倒？靠自己賺錢過好日子的5個生肖女

2019-05-14 10:12

一個人的媽祖台北街頭「遶境」 很虔誠也很簡單

2019-05-14 16:28

彭啟明：今仍高溫上看34度 下周東北風影響會降溫

2019-05-14 07:35

血拼族注意 她染麻疹逛了公館、師大夜市、東區百貨

2019-05-14 15:55

影／「痛痛女孩」案要上訴 陳時中：專家一致認定無關

2019-05-14 10:34

蝶豆花食安疑慮 北市函請中央進行食品安全性評估

2019-05-14 14:02

吳德榮：明起午後對流較活躍 陣雨可能從山區擴及平地

2019-05-14 07:45

口腔破洞沒有好 檢查才知口腔有癌變4處

2019-05-14 11:57

「標哥」親煮水餃吃到沒？SOGO獨家款吃得到一整尾白蝦

2019-05-14 15:04

秀護國神犬萌照 蔡英文：守護台灣豬寸步不讓

2019-05-13 20:06

影／第一家公辦公營長照機構 南港郵局千坪節餘空間設100床

2019-05-14 09:53

獨／鄭愁予親揭密！《賦別》原是他三角戀下的烽火離情

2019-05-14 10:18

新竹企業徵才明登場 釋1238職缺

2019-05-14 14:54

新光三越端午檔期推出今年最貴肉粽 一顆440元

2019-05-13 19:51

HPV疫苗案判賠「痛痛女孩」 衛福部決定上訴

2019-05-14 10:04

發現他有小三…妳一直努力討好他 那怎麼討好妳自己？

2019-05-14 15:41

違規帶肉入境 5個月來263人挨罰20萬元

2019-05-14 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top