影╱單次重消醫材再使用 衛福部提三大共識採正面表列

2019-05-14 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



聯合報系獨家報導，台大、秀傳等醫院重複消毒使用仿單標示「單次使用」（single use）的自費醫材，衛福部今召開跨部會會議，討論「醫材二次使用指引」，將比照美國、日本等國，採正面表列的方式，舉列可重消的醫材，需兼具安全性、醫材維持性、病人可負擔性，3大原則，預計3個月內完成討論，屆時若非正面表列，醫院卻依舊重消使用，將認定為醫院管理失職，可依醫師法開罰5萬元以上、50萬元以下罰鍰，嚴重者可停業處分。

衛福部今天由次長薛瑞元主持，邀集醫工專家學者、感控專家、消基會等，以及部內單位包含食藥署、健保署、疾管署等討論一次性醫材再次使用的管理方式。

全世界僅有法國嚴格規定一次性耗材不准重消

衛福部醫事司長石崇良表示，會議先就國際資料做一了解，國際上針對一次性耗材明定不能重消使用的國家「僅有法國」，即便是在歐盟，也各自有不同的規定，像西班牙數據顯示，有多達80％的一次性耗材，是可以重複使用，德國也准許一次性耗材重消使用，日本則是有80％以上的醫院重消使用。

美國食品藥物管理局（FDA）則制定一次性耗材在使用指引，美國則是採取「正面表列」，過去曾公告100多個品項，但後續逐步趨嚴，目前公告項目已縮減至80個品項，石崇良說，經過討論後，台灣也將依循美國的方式，採取正面表列。

石崇良表示，雖然決議為正面表列，但並非是一次性耗材都可以送來衛福部評估是否可以重消，像是植入體內的醫療器材，是絕對不可以再次重消使用，如心臟節律器等。

台灣跟進美國作法 正面表列採三大原則

採取正面表列的可重消的一次性醫材，將考慮三大原則，第一為安全性、第二為重消後的品質維持性、第三為病人的可負擔性。

石崇良表示，近年來，新興醫材的發展，讓高價的自費醫材愈來愈多，但高價也表示有其優點，像是使用後可以傷口可以比較小，患者體力可恢復較快等，但高價醫材動輒數萬元，對於患者而言恐怕會是想用卻用不到，好的醫材反而成了「富人才能使用的醫療項目」，這也不是台灣社會樂見的事。

目前已經請各醫學會提出可以重消的醫材，做一審核及討論，目前是要求一個月內提出，衛福部則是在三個月內討論，石崇良表示，若是品項很少，正面表列的時間自然會縮減，也希望能儘速討論出結果。

把關列出兩道程序 內外部稽核確保品質

未來既然要採取正面表列，如何控管也是討論範圍內，石崇良表示，目前的大方向就是高價一次性耗材未來正面表列後可重消，在處理的過程中，將會列出兩道把關程序。

第一道為醫院內不要建立內控機制，主要是考量再消毒以及處理程序，需要具備安全品質控管以及監控，第二道為外部稽核機制，屆時將會委託專業團體，在符合政府訂出的要求後，展開外部的稽核。石崇良表示，美國的做法也是如此，甚至還有相關的品質認證等。

醫院不得隱匿 手術前必須卻告知由患者選擇

石崇良表示，對於患者而言，面對的將是兩大議題，包含價格以及知的權利，針對可重消的一次性耗材，第一次使用將視為新品，而接續的重消次數，政府會訂出上限，而只要是重消的醫材，無論使用幾次，在研究上顯示，效果幾乎沒有差異，因此，只要是重消的一次性耗材，將會有一致的價格。