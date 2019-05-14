血型不相容腎臟移植 新店耕莘完成首例

2019-05-14 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



以往器官移植如同捐血一樣，倘若血型不相容，便不適合進行；隨著醫療進步，近年已有多所大型醫學中心完成不同血型間的器官移植，但不相容血型器官移植，在後續照顧上更加困難，而新店耕莘醫院也在今年初完成一例夫妻間不相容血型的活體腎臟移植，成為該院首例。

50多歲的黃先生已洗腎多年，太太不忍丈夫經歷洗腎的不便，決定捐出腎臟，由於夫婦兩人血型不相容，在經過多次泌尿科門診諮詢及檢驗檢查後，確認兩人之人類白血球抗原（HLA）配對符合，也沒有各種其他不適合條件。在評估黃太太在僅存一顆腎臟的條件下，尿液製造與身體各種毒素的排除功能仍然能夠維持穩定狀態，於今年1月順利成功完成血型不相容活體腎臟移植。黃先生在術後恢復良好，現已經不必再洗腎。

收治患者的新店耕莘醫院外科部主任廖俊厚指出，不相容血型間的器官移植，因有器官排斥問題，以及後續照護相當困難，在過去只有醫學中心可以執行，也僅有少數個案，而新店耕莘醫院雖規模不如大型教學醫院，但能完成首例血型不相容活體腎臟移植個案，相當不容易。