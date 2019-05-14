阿里山公路坍方交通中斷搶修困難 搶通延到明天中午

2019-05-14 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



通往國際知名嘉義縣阿里山森林遊樂區的阿里山公路台18線78.3K，今天凌晨5點45分因邊坡落石，造成雙向交通阻斷，無人車傷亡，公路總局第五區工程處阿里山工務段調派人員機具搶修，原預計下午5點搶通單線，因邊坡落石不斷滑落，搶修困難，工務段說，搶通延到明天中午。

阿里山工務段說，經查災點邊坡為逾20年噴凝土護坡面，初步研判可能是近期受鋒面山區連續降雨，以及最近地震較頻繁雙重影響，致發生邊坡嚴重坍滑。

現場空拍結果，估計邊坡坍滑土石方量體逾7000立方公尺，超出原預估值，且多為破碎岩塊，增加搶修困難度。為因應本次坍土石方量體，目前搶修投入機具包括：300型挖土機1部、200型挖土機2部、大型傾卸卡車2部、大型鏟裝機及小型鏟裝機各1部，共7部積極辦理搶修，由坍方兩邊同時搶修以加速搶災進度。