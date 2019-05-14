北市知名五星級飯店游泳池 水質連4年檢測不合格

2019-05-14 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市衛生局每年針對游泳池水、溫泉水、浴室三溫暖池水抽驗水質，並發布大腸桿菌群含量超標訊息，台北市議員戴錫欽發現，105年至108年4月，有89處游泳池曾有水質檢測不合格紀錄，其中有41處在這4年內累積2年以上的不合格紀錄，「累犯」率46%，其中台北市知名的喜來登飯店，年年有水質檢測不合格紀錄。

戴錫欽另指出，公家機關的游泳池也是累犯，有7個市民運動中心名列其中，更有5個公家機關是累犯3次。另外，溫泉浴池水水質檢測統計，有30處曾有水質檢測不合格紀錄，其中有13處這4年累積2年以上的不合格紀錄，比率43%」。其中，陽明山的中國大飯店，4年內都有被檢測出不合格的紀錄。

戴錫欽表示，浴室三溫暖水水質部分，有64處曾有水質檢測不合格紀錄，其中有31個在這4年間竟有累積2年以上的不合格紀錄，比率48%，其中，公家機關達13處，有6個市民運動中心是「累犯」，更有9個公家機關達3次。

戴錫欽也質疑，檢測時，不合格率最高的區間都落在每年的7至12月，107年的不合格率達19.44%；不合格率最低的區間都落在每年1至6月，107年不合格率4.4%，但戲水高峰期為每年的7至12月，為何衛生局每年在發布檢測數據，都是1至6月的數據，為何不發布7至12月的數據。

戴錫欽說，他要求衛生局應將檢測紀錄及改善狀況公告在網站上，方便民眾得知，並且註明近3年的不合格紀錄，以保障民眾權益。