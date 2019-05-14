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全球華文永續報導奬 6月30日徵件截止 總獎金破130萬

2019-05-14 17:00聯合報 記者章凱閎╱即時報導

第三屆全球華文永續報導獎即將起跑，6月1日至30日止受理報名，獎項分為專業及學生組，各有平面、影片（長）、影片（短）、融媒體類，共計有8個類組獎項，總獎金超過130萬元，其中「融媒體類」專業組首獎有20萬元、學生組5萬元，為國內最高。

全球華文永續報導獎由TVBS信望愛永續基金會主辦、聯合報系「願景工程」及世新大學協辦，是國內第一個以生態文明為主題的報導奬，鼓勵各界以建設性新聞方法，為生態、環境難題找出路。

TVBS信望愛永續基金會表示，第二屆以來，有台灣、香港、中國大陸、馬來西亞及澳大利亞等地投稿作品657件，包括學生組39所學校、投稿260件作品，國內設有新聞傳播相關科系的大專院校參與率約90％；專業組則有57家媒體、投稿397件作品，參與率也高達94%。

TVBS信望愛永續基金會表示，學生組作品議題關心時事，例如中油觀塘興建第三天然氣接收站，使大潭藻礁面臨最大劫難，引發生態保育與能源需求間的爭議。去年影片類首奬，為玄奘大學「給我生存空間！大潭藻礁的嗚咽」，學生歷時一年拍攝，跟著在地環保團體，出機10多次，常常天還沒有亮、凌晨3點就開車到桃園海邊，頂著海風做調查。

也曾有環團人士灰心沮喪，要同學們不要再跟拍了，但她們不放棄，直呼「有影像，有真相」。

如今中油觀塘第三天然氣接收站通過內政部審查，動工在即，環團持續「搶救大潭藻礁」行動中，獲獎的玄奘大學學生周均庭表示，「很痛心大潭藻礁即將不在了，但不後悔花了這麼多的心力來做報導，告訴大家大潭藻礁的生態是有多豐富，有多麼值得被保護。」

專業組部分，有媒體記者關注氣候變遷危機，飛去格陵蘭，透過虛擬實境（VR），讓人親身感受暖化對人類及環境的衝擊。也有媒體深入日本福島地區，探討核能議題，透過報導提供更多國際作法作為日後能源政策借鏡。

去年，願景工程也以「找溪望．救水路」系列專題報導拿下專業平面類首獎，聚焦河川汙染與整治等議題；聯合報「深澳的明天在哪裡？」系列報導則獲最佳人氣獎。

第三屆全球華文永續報導奬6月30日徵件截止，徵件範圍為去年7月1日到今年6月30日完成的華文作品。

因前二屆學生組「融媒體」類首奬皆從缺，TVBS信望愛永續基金會也鼓勵學生組踴躍報名。基金會表示，融媒體指的是融合各媒介特色，將影音、圖文、動畫、遊戲、AR、VR、社群等既有共同點，又存在互補性的傳播優勢，充份整合運用後，呈現出多媒介一體化的報導。

詳細參賽辦法，請見「全球華文永續報導獎」官網：https://www.newsaward.org/activity

玄奘大學學生製作的「給我生存空間！大潭藻礁的嗚咽」，去年獲全球華文永續報導獎影片...
玄奘大學學生製作的「給我生存空間！大潭藻礁的嗚咽」，去年獲全球華文永續報導獎影片類首奬。圖／TVBS信望愛永續基金會提供
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大潭藻礁中油觀塘

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