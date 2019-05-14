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嚴重肋骨骨折連呼吸都痛 手術可望緩解

2019-05-14 17:01中央社 台北14日電

嚴重肋骨骨折病人需更長康復期，有些病人長期忍痛、甚至連呼吸都痛苦難耐。馬偕醫院醫師楊于慧說，病人在傷後72小時內做肋骨骨折固定手術，可能是解方。

熱愛潛水的王先生因車禍意外，造成左側6根肋骨共7處骨折，同時合併左側肺部2處撕裂傷，且左側胸壁略為塌陷，一翻動身體就痛到不行，也不能深呼吸。

另一名62歲陳伯伯則是在浴室跌倒，摔斷6根肋骨，其中2根肋骨分別斷成3截還出現明顯錯位，只要大聲講話或呼吸都會造成劇烈疼痛，連要下床都很困難。

馬偕紀念醫院胸腔外科主任陳兆弘今天表示，車禍、老人跌倒或墜樓所致的肋骨骨折是胸部鈍挫傷中相當常見的狀況，過去因擔心手術帶來胸腔其他傷害，在沒有呼吸衰竭的疑慮下，肋骨骨折、斷裂甚至錯位的處理以修復胸腔內臟器為主，其餘則為疼痛控制。除非肋骨骨折嚴重錯位，斷端可能刺進肺部或肋間血管，造成氣胸或血胸等併發症，才會再次手術修補固定。

不過，收治2名個案的馬偕紀念醫院外傷科、胸腔外科主治醫師楊于慧表示，要協助3根以上多重肋骨骨折且明顯錯位的病人解決疼痛，向來是很大的問題。

因健康成人每天呼吸次數達2萬次以上，此類病人在吸氣及吐氣甚至移動身體都會造成疼痛，導致部分病人不敢深呼吸及用力咳嗽，痰液滯留肺部深處可能引發肺炎甚至呼吸衰竭等併發症。

楊于慧表示，發生肋骨骨折若讓其自行修復，通常需要3到6個月甚至更久，這段時間會造成生活自理的困難，也影響病人生活品質，也可能造成胸廓變形進而導致肺容積縮小，影響呼吸品質和肌肉功能。

楊于慧說，多重骨折病人在狀況許可下，若能於受傷後的72小時內接受肋骨骨折固定手術，可望縮短恢復期，且病人術前術後的疼痛狀況和活動度都有明顯改善。

肋骨骨折固定手術從肋骨骨折處直接進入，將錯位肋骨重新擺位後並清除中間的軟組織，再使用薄且彈性的鈦合金肋骨骨板，手動塑型至符合骨折處的弧度後上釘固定。手術時間視骨板固定數量多寡，耗時2至10小時不等。後續也會安排復健協助病人復元。

陳兆弘也說，在醫療器材及技術的進步下，降低肋骨骨折病人恢復期的等待及疼痛、改善肺部功能，肋骨骨折固定手術是民眾另一種醫療選擇。不過，開胸手術仍有相關傷口感染及麻醉等併發症風險，接受手術前仍須經由醫師充分評估後進行。

骨折手術醫師

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