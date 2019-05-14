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一個人的媽祖台北街頭「遶境」 很虔誠也很簡單

2019-05-14 16:28聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

大甲媽祖北港媽祖遶境早已結束，但在台灣，信徒對媽祖的崇敬是不分時節的，一個信徒背著他自己的媽祖神像走在台北街頭「遶境」。問他為什麼獨自背著媽祖步行街頭？他回答，「就趁著放假，帶媽祖出來繞一繞」，很虔誠，也很簡單。

一個信徒背著他自己的媽祖神像，走在台北街頭「遶境」。記者胡經周／攝影
一個信徒背著他自己的媽祖神像，走在台北街頭「遶境」。記者胡經周／攝影
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大甲媽祖遶境北港

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