血拼族注意 她染麻疹逛了公館、師大夜市、東區百貨

2019-05-14 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾管署今公布，上周新增3例國內感染麻疹確診病例，其中一名30多歲女性在確診前、但已具傳染力期間，四處趴趴走，不但到阿里山部落觀光、更接連出沒信義區百貨公司，及公館、師大夜市等人潮眾多處。圖為師大夜市。聯合報系資料照片 分享 facebook 又見渾然不知自己早已中標，到處趴趴走的麻疹個案。疾管署今公布，上周新增3例國內感染麻疹確診病例，其中一名30多歲女性，沒出國也不是麻疹個案接觸者，被不知名感染者傳染。她在確診前、但已具傳染力期間，四處趴趴走，不但到阿里山部落觀光、更接連出沒信義區百貨公司，及公館、師大夜市等人潮眾多處。

疾管署副署長莊人祥表示，上周新增的3例病例，其中1例一名北部20多歲男性，為5月7日公布北部某酒館群聚個案接觸者。另2例為北部30多歲女性及40多歲男性，近期都沒有出國，也都不是監測中麻疹個案接觸者，感染源待釐清。北部30多歲女性及40多歲男性於可傳染期間曾搭乘高鐵、北捷等交通工具，也有出沒百貨公司、酒店等地。

提醒曾於附表（https://www.cdc.gov.tw/File/Get/Vbw3hWPKO-8HxKIFBhs_Yw）時段出入相關場所民眾，自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應先聯繫衛生局所，勿自行就醫，以降低病毒傳播風險。疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，民眾出入醫院或人潮密集公共場所，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。

今年截至目前國內累計92例麻疹病例，62例為國內感染、30例為境外移入病例，感染國家為泰國9例，越南8例、菲律賓6例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例；出國目的以旅遊18例最多，其次為商務7例及探親5例。

另外，今年搶打三合一MMR疫苗民眾暴增，國內兩家供貨自費疫苗市場的藥廠，庫存所剩無幾；疾管署宣布，即日起將陸續釋出5萬劑公費疫苗作為自費用途，調度作業預計運作至7月下批自費疫苗進口銜接為止。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，考量此次調度疫苗數量有限，建議疫苗優先提供下列1981年（含）以後出生高感染傳播風險族群，如醫療院所第一線醫護人員、航空機組員及第一線地勤人員、機場工作人員、免稅商店等頻繁接觸外國旅客公司員工、計劃前往麻疹流行地區成人，及出生滿6個月至未滿1歲幼兒。

疾管署提醒，民眾可至全球資訊網查詢提供自費MMR疫苗院所（https://reurl.cc/3mQEM），院所名冊會依每周出貨狀況更新，疫苗存量隨時變動，請符合優先接種對象民眾前往接種前仍先電洽院所。