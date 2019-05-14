違規帶肉入境 5個月來263人挨罰20萬元

2019-05-14 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，自去年12月14日至今年5月12日為止，入境旅客違規攜帶肉類產品總計裁罰863件，其中有263件遭裁罰20萬元，高達255件為來自中國大陸的旅客，其餘8件為來自越南的旅客。

應變中心統計，入境旅客違規攜帶肉類產品裁罰，自去年12月14日至今年5月12日共計裁罰863件，來源國家排行依序為中國大陸、越南、日本、韓國、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼及緬甸。其中裁罰20萬元的案件263件，包括來自中國大陸255件及越南8件。經裁罰20萬元未立即繳清罰款遭拒絕入境的外來人士92件，未繳清罰款前將持續禁止入境。

應變中心分析，今年1月1日至5月12日桃園機場入境旅客數，違規案件中自中國大陸入境者占百萬分之31，共67人，其中中國大陸籍58人為最高。自香港入境者佔百萬分之1.4，共15人，香港籍僅有1人。自澳門入境者占百萬分之2，共4人，無澳門籍者。

旅客棄置或違規攜帶肉品監測部分，自去年8月27日至今年5月11日，已完成檢測1463件（其中1297件來自中國大陸、114件來自越南、52件來自其他國家地區)，陽性案件57件（55件來自中國大陸、2件來自越南），來自中國大陸檢出陽性率仍高，分別為去年10月1例（0.6%)、11月2例（1.1%）、12月4例（2.2%）、108年1月11例（6.2%）、2月11例（8.0%）、3月5例（3.9%）、4月12例（7.6%）、5月9例，顯示中國大陸豬肉產品傳播非洲豬瘟的風險不可忽視。

香港日前發生首例非洲豬瘟案例，應變中心指揮官陳吉仲今日前往桃園機場視察邊境各項管制作為，實地瞭解入境旅客宣導、高風險地區旅客手提行李全面檢查、旅客入境通關作業、託運行李檢查及檢疫犬執勤等執行情形。