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狂犬病疫苗解禁 被流浪犬貓抓咬傷可自費接種

2019-05-14 15:25聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

去年7月起因人用狂犬病疫苗缺貨，民眾遭流浪犬貓咬傷暫不給予疫苗，目前疫苗進口數量漸趨穩定，疾管署依照傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，人用狂犬病疫苗適用對象限制鬆綁，遭鼬獾、白鼻心、蝙蝠抓咬傷者，不限地點都提供健保給付暴露後疫苗接種，民眾遭其他野生動物或流浪犬貓抓咬傷，如要求接種，可提供自費接種。

去年國際人用狂犬病疫苗貨源供應嚴重短缺，疾管署修訂疫苗適用對象，民眾在有動物疫情的9縣巿遭鼬獾、白鼻心、蝙蝠及錢鼠抓咬，才可施打。目前廠商現有庫存量可充足供應國內健保給付及自費接種使用需求至2021年元月，健保給付適用對象調整為遭「鼬獾、白鼻心、蝙蝠及台東市錢鼠等野生哺乳類動物」抓咬傷；流浪犬貓抓咬傷者仍暫不提供健保給付。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧表示，考量國內野生哺乳類動物狂犬病疫情仍持續且有北移趨勢，因此調整狂犬病疫苗健保給付適用對象，除遭錢鼠抓咬傷者以台東市為限，遭鼬獾、白鼻心、蝙蝠抓咬傷者，不限地點皆提供健保給付的暴露後疫苗接種。

去年7月限制人用狂犬病疫苗前，據疾管署統計，一年就打掉1萬8000劑疫苗，其中以遭流浪貓狗抓咬傷者最多，自暫不給予遭流浪犬貓咬傷民眾疫苗後，半年內接種數量降至800至900劑。楊靖慧表示，目前國內驗出狂犬病的動物仍以鼬獾最常見，遭其他野生動物或流浪犬貓抓咬傷，感染風險極低。

楊靖慧進一步說明，歷年來台灣民眾遭本地流浪貓犬咬傷後檢出狂犬病的疫情件數為零，不建議接種疫苗，如民眾堅持要求接種，目前疫苗供貨穩定，可自費接種。另外，考量國人赴狂犬病高風險國家如中國大陸、印度、泰國、菲律賓等東南亞國家，有暴露前接種需求，因此解除之前疫苗短缺時的控管措施，開放自費接種。

疾管署急性傳染病組組長楊靖慧強調，不曾有國人被流浪犬貓咬傷而染狂犬病。 本報資料...
疾管署急性傳染病組組長楊靖慧強調，不曾有國人被流浪犬貓咬傷而染狂犬病。 本報資料照片
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疫苗健保

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