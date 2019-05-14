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麻疹再添3人 疾管署估5月疫情應有趨緩跡象

2019-05-14 15:30中央社 台北14日電

衛生福利部疾病管制署今天公布，新增3例麻疹病例，掌握的接觸者近400人，且個案在可傳染期有高鐵、捷運等場合活動史。疾管署估計，麻疹疫情應在5月會有下降跡象。

疾管署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報表示，上週新增3例麻疹國內感染個案，其中之一是北部20餘歲男性，為日前公布的小酒館群聚案新增的感染者，此群聚案目前累計3人確診。

另兩名個案為北部30多歲女性及40多歲男性，近期均無出國史，也非監測中的麻疹個案接觸者，兩人陸續於5月2日至6日發病、出疹，經就醫檢驗確診，感染源待釐清。3名個案共匡列383名接觸者。

個案在可傳染期活動史包含嘉義市東區寬悅花園酒店、嘉義縣阿里山來吉部落廚房、在4月28日搭乘高鐵0294車次（台南往台北）、微風百貨信義店、統一時代百貨台北店、師大夜市、公館夜市、台北捷運等。

今年台灣截至目前累計92例麻疹個案，其中62例為國內感染（44例為接觸者、18例感染源待釐清），另有30例境外移入。感染國家為泰國9例、越南8例、菲律賓6例為多。

疾管署副署長莊人祥表示，全球麻疹疫情往年在3月達到高峰，台灣疫情高峰落在4月，預期5月應該有逐漸往下的跡象。

有關國際疫情，劉定萍說，美國、日本疫情持續。日本今年至17週累計報告467例，為2009年以來同期最高，分布以大阪府為多，其次為東京都及三重縣，超過5成為20至39歲。越南、香港也還有疫情。

台灣麻疹個案也以20歲至39歲為多，約占76%。疾管署呼籲，麻疹傳染力強，民眾出入醫院或人潮密集的公共場所，應戴口罩以降低病毒傳播的風險。一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗

此外，疾管署建議，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

鑑於MMR疫苗需求增加，自費疫苗庫存吃緊，疾管署今天起陸續釋出5萬劑公費MMR疫苗，由廠商配合提供醫療院所採購，讓具感染風險的民眾可獲得疫苗保護。

疾管署急性傳染病組長楊靖慧表示，此次MMR疫苗調度不影響幼童常規接種，家長仍應按時帶孩子完成接種，以獲得保護力。

麻疹疫情疫苗

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