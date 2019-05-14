提升飛安監理能量 民航特考增設2科別

2019-05-14 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



因應航空產業蓬勃發展，及維持飛安監理制度永續發展所需的人力及制度，交通部民用航空局爭取於民航特考增設「飛航檢查」及「適航檢查」科別，以確保有足額且適職的正式檢查員穩定進用，符合國際飛安標準並提升飛安監理能量。有意報考民眾，可於6月6日前向民航局申請相關資格證明。

近年來我國航空業持續發展，規模及機隊數量均持續擴大，而飛航安全繫於穩定的監理機制，監理人力更是監理機制的核心，我國參照國際民航組織（ICAO）、美國聯邦航空總署（FAA）等國際性民航組織規範及資格條件遴用飛航安全檢查員。

但我國飛安檢查員用人政策主要為聘用制，運行至今，因正式人力短缺造成公權力執行人員流動率高、穩定性不高，且因具有公務人員身分者少，已面臨管理階層斷層問題，需調整用人政策，導入國家考試制度，漸進、穩定進用正式人力。

民航局今天宣布，在交通部督導下，經考試院、考選部及銓敘部輔導與協助，108年度民航特考將增設「飛航檢查」及「適航檢查」科別，歡迎各界踴躍報考。

有關報考資格部分，依據考選部建議，民航局將協助審查應考資格中的航空駕駛資歷（「飛航檢查」科別）及民用航空器維護簽證資歷（「適航檢查」科別），審查後提供申請人。