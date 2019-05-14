打造腦中風醫療地圖 陽明、交大、中研院結盟

2019-05-14 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



陽明、交大、中研院今天宣布成立「數位醫學聯盟」，率先鎖定高居台灣第四大死因的腦中風，以物聯網、人工智慧等數位工具，打造腦中風的醫療「google map」，分析患者病徵、提升防治疾病的精準度，減少超高齡社會來臨後的醫療負擔。

台灣愈來愈老，腦中風對民眾健康的威脅將與日俱增。陽明大學攜手交通大學數據科學與工程研究所、中央研究院資訊科學研究所，運用人工智慧技術，提取大量病歷中數字、文字、影像等多資料重要訊息，或患者的基因變異等，建置個人化診斷輔助、治療決策與治療後預測精準醫療平台，目標提供腦中風的精準預防與治療。

陽明大學表示，在預防上，可依基因變異與腸道微生物相建議飲食與生活型態的調整，再以物聯網不斷追蹤改變的效果。至於診斷方面，則可以建立神經影像人工智慧系統，以快速協助判斷出血性或阻塞性中風，在黃金時間內做出最佳治療。

「數位醫學聯盟」將以任務編組的方式，三方組成溝通平台，整合各校、單位的醫療與理工人才，解決單一疾病中的各種問題，累積的經驗也可以整套複製到其他的疾病，成功案例將推向國際市場。例如陽明大學生物醫學資訊研究所客座教授、也是美國國家衛生院腦中風研究所生物資訊與資訊技術部門主任范揚政，將提供美國的腦中風數據，未來也有機會取得日本與歐洲的數據資料。