白領階級紓壓染毒 醫警告：成癮恐引發短期精神病

2019-05-14 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄傳出有醫師疑似涉毒，精神科醫師表示，門診上也有一群因物質濫用成癮來求助的學生或白領階級患者，他們雖有正常生活及工作，卻因工時長、壓力大，為集中注意力、提高讀書或工作效率，會透過管道購買安非他命等毒品服用；醫師提出警告，如長期使用會對腦部造成傷害，甚至出現幻覺、幻聽等類似思覺失調症的症狀。

大同醫院精神科醫主治師林柏成說，日前就有30歲男子因停用安非他命出現罕見的重鬱症狀，拿美工刀自殘送醫，家屬表示男子3、4天前還有說有笑，卻在幾天內情緒急遽低落，且特別疲累、睡多、吃多，懷疑是工作壓力太大；經詳細問診後，男子才坦承2、3年來斷斷續續使用安非他命，沒想到停用幾天就出現戒斷症狀，甚至割腕自殺。

林柏成表示，一般憂鬱症患者多是持續症狀長達2周以上，該名男子卻在短短幾天情緒盪到谷底、封閉自我，接著就出現自殺行為，應是停藥出現戒斷症狀；林說，過去也有好幾位上夜店接觸到毒品的上班族，不知不覺間成癮，甚至出現幻覺、幻聽症狀，有名20多歲患者用藥2、3年後，有次懷疑被鬼影追逐，嚇到從3樓一躍而下跌斷雙腳。

林柏成說，安非他命是一種興奮劑類的成癮物質，讓使用者反應敏銳、不想睡覺、吃東西，還能啟動大腦的酬償系統，引發愉悅興奮的快感，但多次濫用後將對大腦造成傷害，導致情緒起伏大、思考力變差、出現幻覺等。