白領階級紓壓染毒 醫警告：成癮恐引發短期精神病
高雄傳出有醫師疑似涉毒，精神科醫師表示，門診上也有一群因物質濫用成癮來求助的學生或白領階級患者，他們雖有正常生活及工作，卻因工時長、壓力大，為集中注意力、提高讀書或工作效率，會透過管道購買安非他命等毒品服用；醫師提出警告，如長期使用會對腦部造成傷害，甚至出現幻覺、幻聽等類似思覺失調症的症狀。
大同醫院精神科醫主治師林柏成說，日前就有30歲男子因停用安非他命出現罕見的重鬱症狀，拿美工刀自殘送醫，家屬表示男子3、4天前還有說有笑，卻在幾天內情緒急遽低落，且特別疲累、睡多、吃多，懷疑是工作壓力太大；經詳細問診後，男子才坦承2、3年來斷斷續續使用安非他命，沒想到停用幾天就出現戒斷症狀，甚至割腕自殺。
林柏成表示，一般憂鬱症患者多是持續症狀長達2周以上，該名男子卻在短短幾天情緒盪到谷底、封閉自我，接著就出現自殺行為，應是停藥出現戒斷症狀；林說，過去也有好幾位上夜店接觸到毒品的上班族，不知不覺間成癮，甚至出現幻覺、幻聽症狀，有名20多歲患者用藥2、3年後，有次懷疑被鬼影追逐，嚇到從3樓一躍而下跌斷雙腳。
林柏成說，安非他命是一種興奮劑類的成癮物質，讓使用者反應敏銳、不想睡覺、吃東西，還能啟動大腦的酬償系統，引發愉悅興奮的快感，但多次濫用後將對大腦造成傷害，導致情緒起伏大、思考力變差、出現幻覺等。
對於有醫師疑似使用安非他命，林柏成分析，醫師工時長、壓力大，得處理病患各式各樣的身體不適，還要應付健保及醫院評鑑等要求，屬於高壓行業，或許因此才須透過特殊管道紓壓，不過物質濫用引發情緒易怒、幻聽、幻覺等精神症狀，患者常常要到「連自己都覺得怕」才求診，恐因腦部受損，得花長時間服藥控制治療。
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