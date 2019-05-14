5月下旬可能是最後一波梅雨 賈新興：夏天恐提前報到

2019-05-14 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



梅雨預測指標。圖／賈新興提供 分享 facebook

天氣風險管理公司總監賈新興今天表示，觀察梅雨預測指標及季節震盪（MJO）預測圖，5月下旬可能是最後一波梅雨，意即夏天恐提前報到。

賈新興說，從現在的梅雨環境預測指標來看，有利於梅雨的環境在5月26日到6月5日這段期間，接下來整個環境不利於梅雨鋒面形成。若真如預報顯示的話，這段時間可能就是最後一波梅雨，比起往年梅雨季結束約落在6月10日到20日這段期間，今年的確比較早。

賈新興提到，今年梅雨季開始的時間也有提早，往年入梅是5月10日到20日，今年則在5月4到8日「入梅」，也就是進入梅雨季。

賈新興說，觀察梅雨預測指標這張圖會發現，在5月26的時候，垂直風切（黑色）和渦度（白色）都超過0且接近氣候值（紫色線），到了6月6日以後，垂直風切和渦度的數值下降，甚至開始低於0，這代表梅雨季將結束，也就是夏季型天氣型態報到。

賈新興也提到，過去研究顯示季節性震盪（藍色區塊）如果走到印尼群島附近，同樣利於梅雨鋒面形成，但觀察季節震盪預測那張圖，目前這個現象不明顯，所以不利於梅雨鋒面形成。