麻疹新增3例皆為成人 今年累計已近百例

2019-05-14 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



麻疹新增3例確診病例。衛福部疾病管制署今公布3例麻疹新確診病例，為北部地區兩名男性與一名女性；其中20多歲男性為本月7日公布北部某酒館群聚個案之接觸者，該男也為該起群聚第3名確診病例。衛生單位將持續監測57名接觸者至5月23日。

疾管署表示，今年國內共累計92例麻疹病例，62例為國內感染（其中44例為接觸者），30例為境外移入病例（其中26例為本國籍民眾），感染國家以泰國9例最多，其此為越南、菲律賓、中國大陸等地；出國目的以旅遊18例最多。

疾管署副署長莊人祥表示，3例麻疹新確診病歷中，其中1例為北部20多歲男性，為5月7日北部某酒館群聚個案之接觸者，於4月25日至28日間發病、出疹，經進一步採檢後確診；另2例為北部30多歲女性及40多歲男性，近期均無出國史，亦非監測中之麻疹個案接觸者；兩人陸續於5月2日至6日間發病確診，感染源則待釐清。衛生單位已掌握兩人之接觸者共326人，將分別監測至5月24日及28日。

而在國際疫情部分，日本今年麻疹已累計467例，以大阪府為多；菲律賓近期疫情雖下降，但今年累計逾3萬例，高於去年同期；美國疫情則持續，今年839例確診病例中，集中於紐約州；歐洲地區則以烏克蘭疫情最為嚴峻。