兩成家長說孩子曾被陌生人搭訕 家扶創VR遊戲教自保

2019-05-14 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



根據家扶基金會的「2019兒少自我保護的態度與行動調查」，兩成家長表示孩子曾遭遇陌生人搭訕，甚至有被欺負的經歷。為強化使用者體驗兒童保護情境，提升教育宣導效果，家扶基金會連結科技，創設台灣第一個具有教育性質的虛擬實境遊戲「黑暗森林歷險記」，投入兒童保護預防宣導。

家扶基金會表示，我們無法隨時陪伴在孩子身邊，因此培養孩子識讀環境風險、在遇到危險時遠離風險進而自救及求助，有效預防事故發生、降低各式傷害等，已成親職教育及師長在培育兒少學習的重點任務。

首支兒保VR遊戲將在今年5到6月進行全台巡迴推廣活動，免費開放親子一同體驗，一起突破「風險徵兆辨識」、「生活安全觀念」、「校園霸凌因應」以及「性騷擾防治」四大關卡。家扶基金會表示，家扶1987年開始推展兒少保護服務工作，至今已32年。今年首創兒保VR遊戲，運用虛擬實境的遊戲情境，讓參與者體驗並演練遭遇不當對待、霸凌、性侵、陌生人傷害等狀況時的對應策略，期待透過師長的引導與陪伴學習，強化孩子的自我保護能力。