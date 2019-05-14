陳吉仲：非洲豬瘟檢出率上升 防疫動態調整

2019-05-14 14:09 中央社 桃園機場14日電



行政院農委會主委陳吉仲今天前往桃園國際機場視察防疫措施時指出，非洲豬瘟檢出率有上升趨勢，違規人數仍以中國大陸籍居多，農委會將視狀況動態調整邊境防疫措施。

陳吉仲今天抵達桃園機場後，先在一航廈入境一樓管制區內聽取簡報，隨即轉往三樓入境旅客手提行李X光檢查區視察防疫作業，並親手翻檢查看棄置桶內的違規肉品。

對於桃園國際機場股份有限公司在手提行李X光機檢驗站前，增設紅色、綠色地貼增加旅客的識別度，陳吉仲予以讚賞肯定。

陳吉仲受訪表示，值得注意的是，目前檢測到非洲豬瘟的陽性病毒案例仍居高不下，四月是8％，這個月可能超過15％。

陳吉仲指出，依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局的統計數字顯示，今年截至12日為止，在所有的違規人數中，來自港澳、越南、泰國人數相對都較中國大陸低。

他表示，非洲豬瘟病毒已進入中國大陸的食品產業，導致防疫被檢測出的頻率升高。目前仍是高風險階段，期待所有的邊境單位能跨部會共同防堵非洲豬瘟。

陳吉仲指出，香港10日晚間驗出首例非洲豬瘟後，香港當局隨後銷燬屠宰場內6000多頭豬隻。其實台灣從1月16日起，已針對中國大陸及港澳地區的手提行李進行百分之百檢驗，民眾無需太過擔心。

截至目前為止，高風險地區包含中國大陸、香港、澳門、蒙古、越南、柬埔寨、寮國、緬甸及泰國，另外北韓目前也是防疫熱區的觀察名單之一。

陳吉仲表示，農委會全面掌握疫情，並隨時動態調整邊境的防疫措施，這是目前最重要的工作。