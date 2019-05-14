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蝶豆花食安疑慮 北市函請中央進行食品安全性評估

2019-05-14 14:02聯合報 記者翁浩然╱即時報導

蝶豆花。圖／讀者提供
蝶豆花。圖／讀者提供
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北市議員吳世正10日於議會質疑台南針對蝶豆花茶、花粉能不能吃，已認定違反食安法有疑慮，北市卻無所作為；北市衛生局今天則宣布，已實地清查4家使用蝶豆花的飲料店，都作為天然色素合法使用，同時也已主動函請衛福部食藥署針對蝶豆花進行食用安全性評估及使用限量說明。

衛生局表示，10日於議會已公布蝶豆花可作為天然色素，但不可以直接食用；清查北市食材登錄平台78家連鎖飲冰品及19家連鎖咖啡廳飲料，共計4827項產品及1萬4345項原物料，結果發現咖啡弄、斜角巷、歇腳亭及逃花園等4家業者販售「星空草原芭樂冰沙、北極光、晨曦、夏日鮮橙瑰蜜、蝶豆花輕飲、蝶戀星空」等蝶豆花飲品，均作為天然色素合法使用。

衛生局說，食藥署104年函釋「蝶豆花非屬傳統性食品原料，僅可作為天然食用色素使用，添加量以達染色目的之最小使用量，不得作為一般食品原料使用」；但根據蝶豆花所含化合物，孕婦不宜飲用，為避免食品業者及消費者混淆，已主動函請食藥署針對蝶豆花進行食用安全性評估及使用限量說明。

依據衛福部中醫藥司「台灣常用藥用植物圖鑑資料庫」資料顯示，蝶豆別名蝴蝶花豆、羊豆，豆碧，原產南美洲，今廣布於熱帶地方，中國南部、菲律賓、馬來西亞、印度、爪哇及臺灣，種子有毒，具輕瀉作用；根有瀉下作用；而蝶豆花也富含豐富的維他命A、C、E、類黃酮及花青素。

衛生局也提醒所有食品業者及民眾，目前蝶豆花僅供做色素調色使用，不可入菜或當食品原料食用，違法者可依食品安全衛生管理法第15條第1項第9款暨同法第44條第2款規定，處新臺幣6萬元至2億元罰鍰。

蝶豆花乾。圖／讀者提供
蝶豆花乾。圖／讀者提供
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北市食藥署咖啡廳

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