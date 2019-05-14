提高罰則到100萬 立委：加強防豬瘟

2019-05-14 15:35 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



民進黨立委何志偉、林靜儀等人14日召開記者會，呼籲國人一同守護台灣豬肉產品。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook

「大家快來吃正宗台灣肉乾喔！」民進黨立委何志偉14日召開記者會，希望提高攜帶外來豬肉品入境的罰則至100萬元，現場也招待媒體品嘗台灣肉乾，他強調，「我們要守護養豬隊友，台灣的肉乾才能存活」，同黨立委吳焜裕也提醒，國人必須為豬瘟把關，滷肉飯才不會消失。

提高罰則至100萬

何志偉表示，日前已偕同吳焜裕及民進黨立委林靜儀，向政府提案加強豬瘟防疫，並增加攜帶肉品入境的罰則，初犯自20萬提高至100萬。他說，台灣毛豬過去曾創下一年500億的外匯，但在1997年的口蹄疫損失近1700億，後來順利止血，若近期無疫情發生，有望拿回睽違20年的非疫區認證，讓台灣豬重返榮耀。

「豈料非洲豬瘟接踵而來，再度讓社會陷入恐懼。」何志偉強調，非洲豬瘟是基因型病毒，就算燒毀也會殘留20至30年，國人必須保護自己的「豬」隊友，才能保全台灣眾多在地美食。

提升國人防疫意識

吳焜裕指出，雖然目前豬瘟不會影響人類，但對於豬隻的殺傷力極大，目前香港也傳出疫情，台灣在「人進來」的同時，也可能伴隨有毒豬隻的產品，政府必須協助民眾提高防疫意識，守護台灣的滷肉飯，並杜絕外來豬肉產品，才能讓台灣「發大財」。

林靜儀則說，台灣在豬瘟議題上，處在高壓、緊張的環境，所幸防疫人員積極努力，民眾也因政府宣導，不再帶國外豬肉入境。但與其告訴民眾什麼不能帶，不如從最根本的防疫做起，台灣的航空公司也可在對岸機場登機前進行宣導。她指出，政府大力宣導至今，國人防疫意識成熟，但對於外國旅客入境，目前只能加強邊境管制。

「要推廣台灣豬肉，絕對有安心保證。」農委會防檢局主任祕書鄭純彬表示，國家會協助修法，畢竟外來疾病入侵絕對是極大威脅，提高罰則對於農業絕對是正面的。他也強調，台灣的豬絕對安全，屠宰前後都會抽樣檢驗，也絕不含萊克多巴胺，未來計畫將提高罰則至100萬，若付不出來就立即遣返。【更多精采內容，詳見 】