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春夏交替防氣喘發作 注意相關事項成「控制達人」

2019-05-14 14:00聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

大千綜合醫院宣導預防氣喘及防制菸害，苗栗副縣長鄧桂菊(右四)等人呼籲民眾打擊氣喘...
大千綜合醫院宣導預防氣喘及防制菸害，苗栗副縣長鄧桂菊(右四)等人呼籲民眾打擊氣喘危險因子，確保自身健康。圖／大千綜合醫院提供
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目前正值春、夏交替時節，對呼吸道敏感族群有極大影響，尤其對氣喘病患者是一大傷害，苗栗市大千綜合醫院今天上午舉辦「預防氣喘有撇步、控制達人就是我」宣導，邀醫師、病友分享戒菸與氣喘資訊，盼助民眾與病友遠離過敏原及菸害，降低氣喘發生機率。

大千綜合醫院醫療副院長及胸腔內科醫師謝為忠表示，現在正值春夏交替季節，氣候變化大加上空汙嚴重，尤其近半年來苗栗空氣品質多為橘色提醒，對呼吸道敏感族群有極大影響，對氣喘病友更是一大傷害；因此，要降低氣喘發生的機率，一定要遵守下列原則，例如配戴口罩隔絕空汙、遠離過敏原、拒絕菸害、保持居家清潔、規律運動、持續用藥並遵從醫囑回診。

他指出，菸害對氣喘病友或一般民眾也是一大危害，今年世界無菸日重點是「吸菸與肺部健康」，希望能民眾了解吸菸、二手菸與肺部健康的危害

大千小兒科主任張濤澤指出，多項研究指出，台灣學齡兒童氣喘盛行率為12-20%，建議父母應讓孩童從小遠離誘發氣喘的刺激物，包括環境中的過敏原 (如塵蹣、花粉、動物皮毛)、空氣汙染(如廢氣、PM2.5、二手菸)、呼吸道感染 (感冒)、天氣變化、食物或藥品刺激等。

有些家長認為孩子氣喘沒發作就是已痊癒，不需再治療，反而造成疾病對孩子健康的危害，因此，規律用藥並定期回診追蹤，才能避免氣喘反覆發作。

苗栗市嘉盛里長胡森琳是氣喘病友，也到場現身說法，他表示20年前常因咳嗽不止、呼吸喘、爬樓梯喘不過氣等問題而求醫，現在規律用藥、遠離菸害、勤戴口罩並注意保暖後，氣喘已得以穩定控制。

謝為忠建議，氣喘病友不論大人或小孩，都必須和醫師緊密配合，清楚了解預防氣喘及氣喘發作時的正確處置方式，才能成為氣喘控制達人，擁有健康好生活。

苗栗市嘉盛里長胡森琳與大家分享自身氣喘及預防發作的經驗。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市嘉盛里長胡森琳與大家分享自身氣喘及預防發作的經驗。圖／大千綜合醫院提供
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氣喘過敏原醫師

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