車禍重摔鼻腔旋轉扭曲 26歲女自卑無法順暢呼吸

2019-05-14 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



26歲戴姓女子因車禍臉部受創，鼻子更是嚴重變形、鼻腔內部旋轉扭曲，不僅外觀不對稱，更讓她無法順暢呼吸，只好緊急到新北聯合醫院耳鼻喉科求助。經耳鼻喉科主任林鴻穎診斷後，決定使用全自體肋軟骨的方式重建，所幸術後恢復狀況良好，讓戴女重新恢復自信。

林鴻穎指出，過去前來求診的病患中，常見歪鼻、鼻創傷的重建、鼻感染變形修補、隆鼻重修或先天唇顎裂引起之鼻變型等等，若是較複雜的鼻手術，有時需要從患者的胸部取一小段肋軟骨來重建鼻子。

林鴻穎表示，因個案鼻結構變形嚴重，整個旋轉扭曲，外觀已嚴重影響社交，屬於複雜困難的手術，需利用病患肋軟骨來做鼻基底的強化與修補，不過因個案曾有增生性疤痕的傷口，為了避免身體再留下傷疤，改以微創內視鏡技術，取病人一部分的肋軟骨，來重建病人的鼻基底，修復變形的鼻型。

談到傳統手術，林鴻穎說，過去肋軟骨切口約在3至5公分，除了術後疤痕較明顯，也會有較多的疼痛感，但現在使用內視鏡微創手術，不僅將傷口縮小，手術過程也不用切割胸部肌肉，讓肌肉受傷程度降到最低，疼痛感也降低許多，也可以縮短病患復原期。

林鴻穎解釋，鼻頭因經常會擤鼻涕、揉鼻子，會選擇使用自體肋軟骨就是避免感染，若遭感染與一般人一樣，吃藥，打針就會好，但若是使用人工骨，細菌就可能進入，且會不斷復發，嚴重者就必須將人工骨取出。