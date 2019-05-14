文創產業成顯學 台北、上海學者「書寫時光」研討交流文創與文化

2019-05-14 13:04 聯合新聞網 台北訊



圖／聯經出版提供 分享 facebook

文創產業發展已成當代顯學，聯經出版與上海社會科學研究院文學所5月10日在台共同舉辦「書寫時光：台北Ｘ上海文學與文化發展學術交流研討會」，邀請兩岸學者分享、對談文創發展以及文學研究。兩地學者都認為，文創與文化產業應兼顧精神與應用，不過於盲目追求商業，同時須密切關注人工智慧等新科技帶來的影響。而文學仍然是文化發展的重要底蘊。

這場學術交流活動於聯經書房．上海書店舉行。上半場由社科院文學所所長榮躍明分享中國的文創產業發展趨勢，介紹大陸文創產業各領域的發展規模，及上海在其中的影響力。榮所長強調台灣在文創方面有著創意、人才佔比和國際經營水準的優勢，但市場規模小。若兩岸的優劣勢互補，可以共創雙贏。

佛光大學中國文學及應用學系教授田運良則分享他在文創產業的觀察，強調文化創意必須考慮實務性和產業性。他認為「文」與「創」本質互生共成，兼顧應用面十分重要，而量力手作、量身訂作、量化製作，已成臺灣文創發展的趨勢。

上海文化研究中心首席專家何建華則提醒，當文創產業與商業結合愈來愈廣泛，我們應更關注文創尋求的是精神性的富足，不能為金錢利益所驅。他認為兩岸的文創與文化發展各有其脈絡與優劣勢，新科技對於兩地的影響將同樣劇烈，特別是人工智慧對文化與文創領域帶來的影響，很值得關注。

下半場由社科院文學所副所長朱鴻召介紹「延安學」，朱鴻召長年深入探究延安文史，曾出版多部著作，他認為延安學的豐富性影響了一代的文學、美學及文化發展，包括大陸紙鈔上的人物肖像，都受到延安的影響。而這樣的文史研究，還延伸出延安的成功學，連大陸企業都邀請他做分享。

中央大學中文系教授呂文翠則分享海上文學與文化研究心路，呂文翠曾出版《易代文心》、《海上傾城》等著作，關注在更替易代的海上文化時空中，及歷史地域背景下造就上海文人與異邦交流的可能性，及多元、開放的性格。呂文翠認為，無論社會如何發展，文學仍然是重要的文化底蘊，不能忽視其價值。

除了上述學者發表，佛光大學人文學院院長蕭麗華及中文系系主任簡文志、宜蘭大學博雅學部副教授陳復、知名作家吳鈞堯等皆與會交流。這場活動讓上海、台北兩地的人文學者共聚一堂，交流文化思考與合作可能，並以寬闊視野探索發展的未來性。