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影／非洲豬瘟擴及香港 陸肉品病毒檢出率可能再創新高

2019-05-14 12:54聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

在大陸蔓延的非洲豬瘟上周擴散到香港，農委會主委陳吉仲上午前往桃園機場巡視時表示，來自大陸的肉製品，檢測到陽性病毒案例的比率本月可能再創新高，上個月是8％，截至今天為止，已驗出9例陽性，本月可能超過15％，大陸的非洲豬瘟病毒已經流竄到食品產業，導致在台灣查到的案例居高不下，所以目前仍是高風險階段，期待所有的邊境單位能跨部會合作預防非洲豬瘟。

由於香港上周五（10日）晚上在新界上水屠房驗出首例非洲豬瘟陽性，雖然立刻在屠宰場內將6000多頭豬隻銷毀，但也顯示疫情有蔓延的趨勢，農委會主委陳吉仲上午特地前來視察桃園機場的防疫狀況，他在致詞時說，桃園機場入出境的旅客最多，所以面對的風險最高，台灣從1月16開始，就已經針對中國大陸及港澳地區等高風險地區的手提行李，進行百分之百的檢驗，今天只是再次確認檢查是否落實，民眾無須太過擔心，農委會也已掌握疫情趨勢，會動態調整邊境防疫措施，這是目前最重要的工作。

根據防檢局的統計數字顯示，今年截至12日為止，在所有的違規人數中，來自港澳、越南、泰國、緬甸與寮國，跟大陸相比是偏低，陳吉仲提到，台灣跟這些亞洲地區國家及港、澳門有密切的合作，這些國家的機場跟台灣相互合作，協助做非洲豬瘟的宣導，所以讓違規人數有效降低，反之，大陸違規人數還是居高不下，所以希望能跟大陸當局合作，讓他們的旅客出國時，配合宣導，不要攜帶豬肉製品。

陳吉仲也宣布另一個好消息說，對於口蹄疫疫情的控制非常樂觀，口蹄疫在台灣將近23年，去年7月決定拔針（不打疫苗），目前為止監測數據良好，只要下個月繼續維持，可望在7或8月提出申請，將台灣變成「非」口蹄疫區的國家，將來甚至可以出口豬隻到日本等國家。

陳吉仲上午聽完簡報後，隨即前往第一航廈3樓旅客手提行李X光檢查區視察，並親手打開棄置桶檢視裡面的違規肉製品，對於桃機公司近日在手提行李X光機檢驗站前，增設紅、綠色地貼，讓來自高風險區與非高風險區的旅客能快速分流的新設施給以高度肯定。

非洲豬瘟在亞洲的疫情上周又再擴散，香港驗出第一個非洲豬瘟個案，農委會主委陳吉仲（...
非洲豬瘟在亞洲的疫情上周又再擴散，香港驗出第一個非洲豬瘟個案，農委會主委陳吉仲（右）上午前往桃園機場巡視防疫工作，還順手檢查一下旅客丟棄的肉製品。記者鄭超文／攝影
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非洲豬瘟在亞洲的疫情上周又再擴散，香港驗出第一個非洲豬瘟個案，桃園機場的防疫人員...
非洲豬瘟在亞洲的疫情上周又再擴散，香港驗出第一個非洲豬瘟個案，桃園機場的防疫人員加強落實手提行李檢查百分之百的措施。記者鄭超文／攝影
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非洲豬瘟在亞洲的疫情上周又再擴散，香港驗出第一個非洲豬瘟個案，桃園機場的防疫人員...
非洲豬瘟在亞洲的疫情上周又再擴散，香港驗出第一個非洲豬瘟個案，桃園機場的防疫人員加強落實手提行李檢查百分之百的措施，桃機公司在近日鋪設紅、綠兩色地貼，讓來自高風險區與非高風險區的旅客能分流。記者鄭超文／攝影
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非洲豬瘟桃園機場陳吉仲

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