影／非洲豬瘟擴及香港 陸肉品病毒檢出率可能再創新高

2019-05-14 12:54 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 鄭超文 ╱即時報導



在大陸蔓延的非洲豬瘟上周擴散到香港，農委會主委陳吉仲上午前往桃園機場巡視時表示，來自大陸的肉製品，檢測到陽性病毒案例的比率本月可能再創新高，上個月是8％，截至今天為止，已驗出9例陽性，本月可能超過15％，大陸的非洲豬瘟病毒已經流竄到食品產業，導致在台灣查到的案例居高不下，所以目前仍是高風險階段，期待所有的邊境單位能跨部會合作預防非洲豬瘟。

由於香港上周五（10日）晚上在新界上水屠房驗出首例非洲豬瘟陽性，雖然立刻在屠宰場內將6000多頭豬隻銷毀，但也顯示疫情有蔓延的趨勢，農委會主委陳吉仲上午特地前來視察桃園機場的防疫狀況，他在致詞時說，桃園機場入出境的旅客最多，所以面對的風險最高，台灣從1月16開始，就已經針對中國大陸及港澳地區等高風險地區的手提行李，進行百分之百的檢驗，今天只是再次確認檢查是否落實，民眾無須太過擔心，農委會也已掌握疫情趨勢，會動態調整邊境防疫措施，這是目前最重要的工作。

根據防檢局的統計數字顯示，今年截至12日為止，在所有的違規人數中，來自港澳、越南、泰國、緬甸與寮國，跟大陸相比是偏低，陳吉仲提到，台灣跟這些亞洲地區國家及港、澳門有密切的合作，這些國家的機場跟台灣相互合作，協助做非洲豬瘟的宣導，所以讓違規人數有效降低，反之，大陸違規人數還是居高不下，所以希望能跟大陸當局合作，讓他們的旅客出國時，配合宣導，不要攜帶豬肉製品。

陳吉仲也宣布另一個好消息說，對於口蹄疫疫情的控制非常樂觀，口蹄疫在台灣將近23年，去年7月決定拔針（不打疫苗），目前為止監測數據良好，只要下個月繼續維持，可望在7或8月提出申請，將台灣變成「非」口蹄疫區的國家，將來甚至可以出口豬隻到日本等國家。