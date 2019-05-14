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離島阿嬤整夜咳竟是氣喘上身 醫：喘咳不要拖

2019-05-14 12:38聯合報 記者趙容萱╱即時報導

黃建文說明，吸入型類固醇量少且能直接作用於呼吸道，可在醫師指示下安心長期使用。圖...
黃建文說明，吸入型類固醇量少且能直接作用於呼吸道，可在醫師指示下安心長期使用。圖／亞大醫院提供
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澎湖的72歲許姓老婦人3年前出現乾咳、喘不過氣的症狀，她以為自己常感冒，到藥局拿止咳藥應急，不料近來咳喘日益惡化，甚至徹夜無法成眠、只能坐著等天亮，兒子擔心老母親病情，安排她返台治療，經診斷為氣喘作祟，經服藥後改善，醫師黃建文提醒，感冒與氣喘不同，千萬不要拖延，越早發現、接受治療，效果越好。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文說，全台氣喘患者估計超過200萬人，誘發氣喘發作的常見原因包括病毒感染、塵蟎、空氣汙染等，尤其最近梅雨季來到，空氣濕度高、日夜溫差大，更是氣喘好發的季節，門診出現不少有過敏體質、氣喘急性發作的民眾報到，許阿嬤便是其中一位。

黃建文指出，氣喘的咳嗽不難分別，常會伴隨著非常明顯的喘鳴聲，也就是吐氣有「咻咻咻」雜音，原因是支氣管遭受過敏原刺激會發炎腫脹，氣流經過狹窄的內徑就會出現氣音所致。

黃建文提醒，尤其最令氣喘患者苦惱的慢性咳嗽多數發生在晚上，特別深夜11時到凌晨三時間最易被咳醒，尤是最近梅雨季及入夜後氣溫陡降，氣管更易因收縮而影響呼吸，患者若長期夜咳，就得當心過敏性氣喘已經找上門。

黃建文建議，民眾千萬別以為「喘一下沒關係」，或擔心吸入型類固醇造成副作用而自行停藥，吸入型類固醇量少且能直接作用於呼吸道，可在醫師指示下安心長期使用，嚴重型氣喘患者胸腔專科醫師經評估後用藥，重點是越早治療，就能讓支氣管組織受到破壞的程度降低，避免肺功能提早惡化，維持更好的生活品質。

黃建文（右）建議，民眾喘咳不要拖，越早發現、接受治療，效果越好。圖／亞大醫院提供
黃建文（右）建議，民眾喘咳不要拖，越早發現、接受治療，效果越好。圖／亞大醫院提供
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氣喘咳嗽

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