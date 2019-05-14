我暫不禁用嘉磷塞 但盼農民合理安全減用

2019-05-14 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



美國加州陪審團判拜耳集團敗訴，裁定需支付一對罹患癌症、且長期使用除草劑嘉磷塞的夫婦20億美元天價賠償金。

陪審團認為，除草劑設計不良，廠商卻沒有明確警告消費者，有關這款產品可能致癌的風險，因此廠商有疏失。

台灣一年使用9000多公噸各式農藥，去年一年嘉磷塞使用量為1400多公噸，在民國90年代，一年可以用掉2000公噸，嘉磷塞的使用已經逐年遞減。

農委會防檢局長馮海東表示，巴拉刈、嘉磷塞、固殺草是國內三大除草劑，巴拉刈使用已經選擇退場，現在農民只剩下嘉磷塞與固殺草，嘉磷塞現階段沒有規畫要退場，但會希望農民安全、減量使用。

馮海東表示，根據拜耳公司提供的資料顯示，提出這類訴訟的有1萬3000多個案子，現在判決第三例；這案例是法律攻防，並非科學判決，連美國的環保署都把嘉磷塞放在E級，也就是沒有明顯證據指出，在正常使用的情況下會致癌，因此，防檢局仍會支持國內農民，在安全、穿戴個人防護裝備下，合法使用嘉磷塞，但仍希望減量。

他表示，美國至今有三個判決案例，但這些判例都是非農業使用的範圍。第一個判例是校園除草，第二是民眾管理莊園，這是第三個判例，但這三個案例都不是農業使用範圍；美國允許嘉磷塞作為作物採收前的乾燥劑，方便大型機械採收，因此會施作在作物上，因此外界會擔心殘留，但這種使用方式國內並沒有允許；國內只能做為在田埂、農作前的除草使用，應該利用這藥物的好處，不要接受它的危害，用於專業農作，應該要做好基本的防護。