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因應高齡化 科技部推互助App

2019-05-14 13:53聯合晚報 記者潘乃欣／台北報導

內政部去年宣布台灣正式邁往超高齡社會，高齡者生活及健康照顧需求大增。科技部今天宣布將科技導入人文創新與社會實踐，研發專屬台灣社會的社群互助App，讓民眾交換彼此需求，提供互惠服務，啟動由下而上的新互助時代。

弘道老人協會1995年在台灣首推時間銀行概念，目的是想解決台灣人口老化，但長照人力缺乏，有錢也換不到人力的問題。許多子女與父母分居兩地，又無法親自照顧長輩，時間銀行供使用者平時以各種形式幫助長者，例如當醫院或樂齡課輔志工換取時數。當親人需要協助時，就可以拿你服務他人換得的時數接受服務。

科技部以時間銀行為發想，推出的台灣時間互助App，導入區塊鏈與AI應用，特色包括結合虛實的遊戲或情境、客製化特色交換平台、跨境交換功能。該計畫由台灣大學建築與城鄉研究所教授張聖琳領導，以桃園大溪至善高中為實驗地，透過App結合大溪實境遊戲，協助青少年融入社區，媒合他們學習傳統的木工、茶生意、豆干產業，各項學習與服務時數都能以時間交換。

計畫團隊表示，台灣自1995年開始推動時間銀行制度，歷經20餘年發展，發現台灣人樂於當志工卻不求回報，或是服務不易接觸到更多人群等因素，讓時間銀行普遍面臨大量儲存而少量提領的單向式服務現象。

計畫團隊分析，主要問題還包括供需間媒合不易、大多應用在照護領域，以及科技應用程度低。張聖琳說，時間銀行以人的服務取代錢，但傳統的分工和交換都以貨幣為媒介，概念推動上也不易，而科技可以協助媒合彼此需要的服務。

計畫團隊表示，台灣時間互助App提供跨域交換，未來將研擬於多個館舍間建立志工跨館舍計時平台，並提供志工更簡便的計時方式，同時創造更多服務時間需求，嘗試改變志工在服務時間上只存不提的習慣，促進時間供需之平衡性。

科技部長陳良基說，區塊鏈的去中介化特質適合用於媒合服務，希望這項計畫能協助科技結合人文，促進社區互助。他希望這個計畫能讓參與者的人生意義不同，還能促進社會的合作與團結。

老化陳良基

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