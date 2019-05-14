影／HPV疫苗案「痛痛女孩」判賠 衛福部決上訴

國內首例循求司法途徑求償的「痛痛女孩」女學生Bella（化名）個案，法院判決認定無法排除與疫苗的關聯性，衛福部應補償；衛福部審議小組評估後，以科學證據認定兩者無關，今天決定提起上訴。

衛福部長陳時中表示，判決書下來後，專家委員會開會一致認定無關，這是非常強烈專業的意見，而且認定在法律判決中，對衛福部相關的質疑沒有提出很完整的辯證，所以簽署決定上訴。

衛福部審議小組在判決後兩度開臨時會議，5月2日決議，建議衛福部上訴，上訴最後期限為今天(14日)。

審議小組專家日前也曾說明，小組包含醫界及其他領域的專業代表，審議結果公平公正，且參採國際文獻與世界各國的施打經驗，都沒有發現幼年型特發性關節炎與HPV疫苗相關。

疾管署副署長莊人祥說，決定上訴主因是法院判決與審議專家見解上的因果關係認知不同，需要進一步釐清，專家認為專業審查意見也應被法院參採，否則日後相關案件恐難審議。以免此判例一出後，未來相關案件如此對照，讓孩子未來受害。

陳時中說，不過也考量預防接種受害救濟的精神，應該給予案家撫慰，因此會委請衛福部疾管署研議，與對方和解的可能性。

Bella接種HPV疫苗後出現全身關節疼痛，並確診為幼年型特發性關節炎，Bella提出行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，也是台灣第一起尋求司法途徑求償的HPV疫苗個案。