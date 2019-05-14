各部會準備！首次國家語言發展報告110年提出

2019-05-14 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文化部年初公布國家語言發展法，為落實相關規定，於5月2日預告國家語言發展法施行細則，明定各主管機關及中央目的事業機關權責內容，第5條並規定文化部須於民國110年提出首次國家語言發展報告，之後每四年提一次。

施行細則第2條畫分主管機關及目的事業主管機關權責，如文化部主管國家語言文化相關事務，對有傳承危機國家語言的復振推動與監督；教育部主管學齡前兒童國家語言教育相關事務，各級學校國家語言教育、教材、師資培育、通譯人才培育等。

衛福部主管機關主管聽障人士使用台灣手語的相關保障權益等事項：交通部主管大眾運輸工具及場站、觀光景點、街道名稱以國家語言播音、標示等相關事項；科技部主管各國家語言的科技應用與研發等。

國家語言發展法規定中央主管機關應定期召開國家語言發展會議，細則第4條寫明會議行政作業由文化部辦理，以全國及分區之論壇、座談會或其他會議形式辦理，並以兩年召開一次為原則，必要時得召開臨時會議。

細則中對母法規定政府應定期提出國家語言發展報告，在第5條寫明中央主管機關須於細則施行後兩年提出初次國家語言發展報告，之後每四年提出一次，並報請行政院核定，內容須包括國家語言發展情形與願景；面臨傳承危機國家語言種類、傳承及發展情形；面臨傳承危機國家語言的復振措施。

母法規範政府應優先推動對有傳承危機國家語言的復振措施等，細則第6條指明由中央教育主管機關（教育部）辦理，包括要規畫學齡前幼兒學習面臨傳承危機國家語言的機制；配合12年國教課綱各語文領域，對有傳承危機國家語言制定合宜的修課方式；培育面臨傳承危機國家語言的教師等。

另第8條也規定母法規定區域通行語事項的程序，包括得視該區域族群聚集因素及面臨傳承危機國家語言復振需求，提出指定該區域通行語實施計畫及相關保障措施；辦理區域型國家語言調查並召開公聽或相關法定會議。

文化部人文及出版司表示，該草案規定本法各目的事業主管機關業務權責及行政院協調方式，並建請行政院文化會報設置專案小組，如此可協調機關業務權責及研議整體國家語言發展目標、策略與資源規畫。