腳麻了走不動…別以為只是血液循環不好 嚴重可致命

2019-05-14 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



醫師葉美成提醒民眾留意甲狀腺亢進症狀。記者周宗禎/攝影 分享 facebook

突然間發現腳麻了，不要以為只是像廣告裡老人家因為「血液循環不好」，35歲李姓男子早上起床忽然發現雙腳虛弱無力，無法下床走路，家人送到奇美醫學中心急診，檢查發現是甲狀腺機能亢進引起的「週期性低血鉀麻痺」，不及時治療可能引發「甲狀腺風暴」迅速惡化致命。醫師呼籲民眾留意甲狀腺症狀，及早治療。

奇美醫學中心內分泌及新陳代謝科主治醫師葉美成今天在院內衛教宣導會舉出李姓病患為例，他在就診時稱近半年來常感覺心悸，同時食慾大增，但即使吃了很多體重卻下降超過10公斤，但他不以為意沒有就醫，還好最後即時就醫，住院治療目前鉀離子正常，雙腳麻痹症狀改善，甲狀腺亢進控制，出院後繼續門診追蹤治療。

葉美成指出，有些甲亢病人會合併「低血鉀週期性麻痹」，就如同這個案例，早上起床忽然雙下肢無力，這是因為鉀離子暫時都跑到細胞內，細胞外的鉀離子過低，也就是出現低血鉀的情形，因此覺得雙下肢無力，一般甲狀腺機能亢進女性患遠多於男性，但這種狀況男性病人比較常見。

另一案例29歲蘇姓女子最近幾個月忽然體重暴瘦10公斤，同時還伴隨有心悸、失眠、脾氣暴躁、呼吸有點喘、大便次數增加、怕熱、手抖以及脖子有腫大。門診安排檢查發現甲狀腺機能亢進，經過治療症狀狀漸漸改善緩解，目前良好控制。

甲狀腺亢進發病初期就接受治療，效果會比較好；但若長期未就醫，可能出現骨質疏鬆，甚至惡化成會危及生命的「甲狀腺風暴」，民眾不可輕忽。

葉美成表示，甲狀腺機能亢進是甲狀腺荷爾蒙過多所導致的疾病，女性比男性多，大約是五比一，成因最常見的是葛瑞夫茲氏病(Graves’ disease)，是一種自體免疫的問題，身體會製造出抗體，去刺激甲狀狀腺製造過多的甲狀腺素。

發病的原因與基因、遺傳、環境、吸菸和壓力等等相關。病人常常會問醫師：「這個疾病會不會好呢？會不會根治呢？」甲狀腺亢進是一種體質，可藉由藥物來獲得控制，如果配合治療，尤其在疾病的初期就及早治療，病人有停藥的機會。

甲狀腺機能亢進常出現的症狀有心跳變快、心悸、手抖、怕熱、失眠、脾氣變暴躁、呼吸有點喘、大便次數增加、腹瀉、體重減輕、食慾大增、覺得容易疲勞、脖子較腫大、眼睛呈現有點驚訝狀或是眼睛突出等。

女性可能會出現月經不規則、不容易受孕、不孕、受孕後容易流產，男性可能會出現不舉、精子形成有問題、不孕、有部分的男性會出現男性女乳症，因代謝變快骨質分解及合成失去平衡，造成骨質流失，因此甲亢長時間不治療會出現骨質疏鬆症。

病人通常不會有全部的症狀，疾病輕微的人只會有一兩個症狀，而疾病嚴重的人會呈現多項症狀，而且症狀較嚴重。甲狀腺亢進的症狀常常是慢慢出現的，漸漸加重，例如甲亢容易疲勞，但是病人常誤以為是因為工作比較累的關係。

甲亢也會變得很怕熱，病人會誤以為是天氣熱的關係；因為甲狀腺亢進所導致的症狀特異性不高，常常也可以在沒有甲狀腺亢進的人身上看到，而且症狀是逐漸加重，所以很容易會被忽略而延誤治療。

甲狀腺亢進的治療有三種：服用「抗甲狀腺藥物」、放射碘治療、開刀切除甲狀腺，三種治療方法，各有其優缺點。目前是以口服藥物為第一線的治療，如果藥物無法控制，或是個人體質對藥物的副作用特別的嚴重，再考慮開刀。

輕微的甲狀腺亢進通常不會有生命的危險，但是如果甲亢不治療越來越嚴重，有可能會惡化成為「甲狀腺風暴」，在「甲狀腺風暴」的情況下，前面提到的甲亢症狀會符合很多項，更嚴重的還會出現心臟衰竭、呼吸衰竭甚至多重器官衰竭進一步造成死亡，「甲狀腺風暴」是一個死亡率很高的重症。