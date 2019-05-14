阿里山公路坍方面積擴大交通中斷 300多名遊客受困
通往國際知名嘉義縣阿里山森林遊樂區的台18線阿里山公路78.3K，今天凌晨5點45分，因邊坡落石造成雙向交通阻斷，公路總局第五區養護工程處阿里山工務段調派大批人車機具搶修，到場勘查發現坍方面積擴大，搶修通車時間恐再加長，嘉義林區管理處阿里山工作站說，遊樂區有300名遊客受困，可改道走新中橫公路往南投方向下山。
在遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，這處坍方路段位在十字路段，離遊樂區有11公里，當地連大晴天也坍方，這已不只頭一次在大晴天坍方，阿里山是國際知名遊樂區，人車多，坍方讓外界不免對阿里山公路安全捏把冷汗，建議公路總局在這處易坍方路段，施設明隧道整治，保障人車安全。
阿里山工作站說，今天並非假日，上山遊覽車及遊客不多，住宿遊樂區飯店有300多名遊客受困，若趕行程，可改道走新中橫公路往南投方向下山，約2個多小時路程，阿里山交通中斷影響山上居民民生物資運送，還好傍晚可以搶通。
阿里山工務段說，最近梅雨鋒面過境造成土石鬆軟加上地震，造成易坍方舊路段土石崩落坍方，原估計坍方面積1500到2000立方公尺，到場勘查發現坍方土石數量較估計還多，短時間難清除，對地方人士建議施設明隧道整治，會提報公路總局評估，請用路人多利用公路總局即時路況系統、幸福公路APP，隨時注意收聽廣播訊息，造成用路人不便，敬請見諒。
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