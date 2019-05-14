阿里山公路坍方面積擴大交通中斷 300多名遊客受困

2019-05-14 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣台18線阿里山公路78.3K，今天凌晨5點45分，因邊坡落石造成雙向交通阻斷，公路總局第五區養護工程處阿里山工務段調派大批人車機具搶修。圖／阿里山工務段提供 分享 facebook

通往國際知名嘉義縣阿里山森林遊樂區的台18線阿里山公路78.3K，今天凌晨5點45分，因邊坡落石造成雙向交通阻斷，公路總局第五區養護工程處阿里山工務段調派大批人車機具搶修，到場勘查發現坍方面積擴大，搶修通車時間恐再加長，嘉義林區管理處阿里山工作站說，遊樂區有300名遊客受困，可改道走新中橫公路往南投方向下山。

在遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，這處坍方路段位在十字路段，離遊樂區有11公里，當地連大晴天也坍方，這已不只頭一次在大晴天坍方，阿里山是國際知名遊樂區，人車多，坍方讓外界不免對阿里山公路安全捏把冷汗，建議公路總局在這處易坍方路段，施設明隧道整治，保障人車安全。

阿里山工作站說，今天並非假日，上山遊覽車及遊客不多，住宿遊樂區飯店有300多名遊客受困，若趕行程，可改道走新中橫公路往南投方向下山，約2個多小時路程，阿里山交通中斷影響山上居民民生物資運送，還好傍晚可以搶通。