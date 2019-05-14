呼吸也痛 肋骨固定術助病人恢復生活品質

2019-05-14 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



馬偕胸腔外科主治醫師楊于慧表示，發生肋骨斷裂、甚至錯位情形時，若要自行修復通常需3至6個月甚至更久，建議患者在受傷後72小時內接受肋骨骨折固定手術，讓疼痛指數降低。記者簡浩正／攝影 分享 facebook

62歲陳伯伯今年3月進浴室時不慎跌倒，摔斷6根肋骨，其中2根肋骨分別斷成三截還出現明顯錯位，大聲講話或呼吸都會造成劇烈疼痛；54歲王先生則因車禍導致肋骨六至七處骨折，且左側胸壁略微塌陷，一翻動身體就痛到不行外，還出現呼吸喘、氣胸情形。兩人接受肋骨骨折固定手術後，疼痛感大幅減低，住院約一周，在術後復建下恢復生活品質。

收治這兩位患者的馬偕胸腔外科主治醫師楊于慧表示，車禍、老人跌倒或墜樓所導致的肋骨骨折，是胸部鈍挫傷中常見的狀況。健康成人每天呼吸次數達兩萬次以上，若患者因撞傷而致三根以上多重肋骨骨折且明顯錯位，在吸氣及吐氣甚至移動身體時皆會造成疼痛，導致部分病人不敢用力呼吸與咳嗽外，痰液若滯留肺部恐引發肺炎等併發症。

楊于慧說，民眾對疼痛的耐受程度不同，發生肋骨骨折時，若骨裂情形較為輕微，僅需休息一陣並少做激烈運動，即會自行癒合；但若為肋骨斷裂、甚至錯位，若要自行修復通常需3至6個月甚至更久。

嚴重肋骨斷裂可從兩點判斷：出現劇烈疼痛、呼吸會喘與急促，除生活品質受影響外，可能因胸廓變形而致肺容量縮小，進而影響呼吸。因此，會建議患者在受傷後72小時內接受肋骨骨折固定手術，讓疼痛指數降低外，並避免內出血，出現氣胸、大血管撕裂傷等問題。

楊于慧表示，肋骨骨折固定手術從該骨折處進入，將錯位肋骨重新擺位後並清除中間軟組織，再使用鈦合金骨板手動塑形後上釘固定；手術時間視受傷嚴重度而論，如陳伯伯則耗時近五小時完成。而患者術後約一周即可出院，並定期回診檢查是否有移位，並安排復健療程以利復原速度。

王先生在術後復健下，三個月後即開始游泳，半年後重拾潛水樂趣；陳伯伯也能自行走動，恢復生活品質。