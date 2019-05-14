模仿病毒外殼騙身體催生免疫力 國內首創MERS疫苗

2019-05-14 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



這項近日刊登於國際期刊《先進功能材料》的研究，由中央研究院生醫所研究員胡哲銘（有二）、台灣大學獸醫系副教授陳慧文（右一）與美國德州州立大學高等生物安全實驗室組成的跨國團隊共同完成。記者羅真／攝影 分享 facebook

有「新SARS」之稱的中東呼吸道症候群（MERS），至今沒有有效的疫苗或藥物，致死率更高達SARS的四倍，令世界各國聞之色變。如今國內學界跨國際合作，運用尖端奈米科技「模仿」出病毒外殼，打入動物體內讓免疫系統誤以為已遭病毒入侵而催生免疫力，接種這款疫苗的小鼠染病後存活率高達百分百。

這項近日刊登於國際期刊《先進功能材料》（Advanced Functional Materials）的研究，由中央研究院生醫所研究員胡哲銘、台灣大學獸醫系副教授陳慧文與美國德州州立大學高等生物安全實驗室組成的跨國團隊共同完成。

MERS是高危險性的人畜共通傳染病，致死率將近四成，於歐、美、亞、非發生數千感染病例，更因缺乏預防與治療之道而令各國聞之色變，世界衛生組織（WHO）將其列為首要對抗的新興感染症之一。

胡哲銘是薄殼中空奈米粒子的發明者。他表示，疫苗的功能就是讓體內免疫系統誤以為身體被病毒侵略，而事先產生免疫反應，當真正的侵略時就有足夠抵禦力。

胡哲銘說，病毒的大小就是奈米大小，本研究利用奈米技術「模仿」出病毒外殼，並將外殼表面鋪滿類似MERS的抗原，其外觀很類似病毒原本的狀態，因而能刺激免疫系統產生抗體，大幅提升免疫力。

陳慧文說，傳統活毒疫苗的免疫力佳，但安全性差；次單位疫苗的安全性佳，但因為沒有奈米尺度的「模仿」，因而不易讓免疫系統辨識，效果相對較差。本次研究發展出的奈米疫苗，不僅安全性佳，免疫力還很持久，接種疫苗的小鼠血中抗體維持長達300天以上，且染病後的存活率高達百分百。