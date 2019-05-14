影／才女相戀！ 厭世姬、簡莉穎宣布524登記結婚

2019-05-14 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



著名網路圖文作家「厭世姬」今宣布，5月24日將與知名劇作家簡莉穎登記結婚。記者何定照/攝影 分享 facebook

著名網路圖文作家「厭世姬」今宣布，5月24日將與知名劇作家簡莉穎登記結婚，上周已去試婚紗。

立法院今針對行政院版、賴士葆案、林岱樺版三個同婚法案版逐條協商，婚姻平權大平台今在院外舉辦「協商不能退」活動，厭世姬、簡莉穎也連袂前來，並公開宣布喜訊。

厭世姬說，她很早就參加同志遊行，但以前都是直同志，這次是以同志身分出現。她說，她上周已去試婚紗，這周還要再試，一邊在試，一邊又看到立法院在吵，覺得很靠北，想說到底能不能結婚，如果一切順利，她將和伴侶小莉、劇作家簡莉穎在5月24日登記結婚。

簡莉穎表示，她很常來同志遊行場合，但是首次審的法條和自己權益切身相關。她說最近也在挑為了結婚所需東西，並努力減肥，希望不要讓花在肉體上的金錢白白付諸流水，要成為登記結婚時最亮眼的一對，回家會繼續做深蹲，為了婚禮作準備。

主持人鄭智偉表示，希望兩人524能結婚而不是結合，帶著現場高喊「我要結婚，不要結合」。他們表示，只支持政院版，反對林版「同性結合法」。

厭世姬數年前公開出櫃，簡莉穎則是著名女同志劇作家，在劇場界甚受注目，兩人去年開始交往。簡莉穎作品包括再一次拒絕長大劇團《新社員》、四把椅子劇團《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹（和她們的Brother》、耳東劇團《服妖之鑑》、四把椅子劇團《叛徒馬密可能的回憶錄》、四把椅子劇團《遙遠的東方有一群鬼》等，都甚受好評。