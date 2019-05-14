科技部計畫審查雙盲？學者批鴕鳥：圈子小「盲」不起來

2019-05-14 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



科技部正進行研究計畫「試行雙盲審查制度」的調查，中研院院士陳培哲表示，台灣的研究人才庫少，由研究題目不難得知計畫申請者的身分，雙盲審查的公平性和公正性增加的效果，「可能非常有限」；也有學者說，科技部根本是鴕鳥心態，只要把過去著作的文章標題google一下，作者的名字就出現了，根本「盲」不起來。

陳培哲說，科技部考慮用雙盲審查，用意不錯，但技術上有很大的問題，就是計畫申請者人數要夠多，審查者也要夠多夠好，才無從推知對方身分，不影響審查公正。在歐美大國可行，但台灣的研究人才庫本來就少，個別主題的研究者更少，因此由研究題目不難得知計畫申請者的身分。科技部應考慮其他更重要的改變機制。

「科技部是鴕鳥心態、自欺欺人。」政治大學社會學系系主任黃厚銘表示，科技部計畫的審查，要參考申請者過去著作表現以及過去計畫的出版狀況，因此即使把名字塗掉，審查人把文章標題當關鍵字上網查一下，作者名就出現了。他說，科技部假裝可以「雙盲」，其實做不到。

但黃厚銘也肯定科技部想改進研究計畫申請的審查品質，因為雙盲制度至少可以解決惡意修理的情況。黃厚銘說，以目前的單盲制度，審查人知道申請人身分，會有兩種情況，一是刻意修理，一是刻意護航。

黃厚銘說，以目前實際情況來看，等級較高的大學教師，較有機會擔任審查人，決定別人「生死」。尤其是針對等級較低學校的申請者，大刀一砍，對方也沒機會報仇，因為對方不可能審到自己的計畫。

長庚大學臨床醫學研究所副教授顧正崙表示，雙盲審查制度可以除去審查者對計畫主持人間的個人因素，評審時可專注於計畫本身品質，並提出公正的評分結果。理論上相較於單盲審查，在審查品質上會有提升。