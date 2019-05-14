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獨／避免人情因素 科技部調查「雙盲」審查的可行性

2019-05-14 10:41聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

現行科技部研究計畫的審查機制採取「單盲」制，申請人不知道審查人身分，但審查人知道申請人身分。科技部近日展開「試行雙盲審查制度」調查，評審委員與申請人互為匿名，以達到避免人情、先入為主等因素影響。

科技部表示，目前尚於蒐集國內外及學術界意見階段，調查結果將作為內部研究及政策改進參考，還沒進入研擬新政策階段。

中研院院士、教育部前部長曾志朗表示支持雙盲審查制度。曾志朗說，對於個人型計畫申請案，雙盲是基本原則，適合台灣，「在台灣的關係文化中，更形重要」。但若是整合型計畫，就不可能雙盲，因為領導者很關鍵。

科技部表示，有關雙盲機制的調查問卷已於5月8日起發放，調查對象為科技部近五年所有曾申請科技部補助研究計畫的學者。

科技部表示，鑒於國際間部分國際期刊業採行雙盲審查機制（double-blind peer review），也有部分學術研究補助機構進一步研議研究計畫導入雙盲審查機制的可行性。對於國外審查機制及相關經驗是否轉化為適用本土學術環境，以達到避免人情、先入為主等因素的影響，科技部將持續納入研議。

科技部表示，在國際期刊的審查機制，是依領域而異，人文社會科學期刊較常採用雙盲審查機制，而醫學相關期刊則以單盲審查為主，主要原因為生醫領域的計畫規模龐大且複雜，涉及人體實驗等，須藉由檢視過作者往研究表現、辨識其背景、實驗室、研究團隊以確保執行能力及判斷其真實性。

科技部表示，就國際間學術研究補助機構的作法，則未見將計畫書內容與主持人研究表現分開審查，且計畫書內容仍以單盲審查機制為主。例如，歐洲科學委員會在2011年的同儕審查分析報告中，曾針對申請者資訊是否揭露一事進行調查，有96%至100%的補助機構會對書面審查者或審查委員會揭露申請者身分與相關資訊，整體而言，計畫審查仍以單盲為主。

另外，德國2006年針對計畫審查者所作的問卷調查，詢問其是否認為計畫書匿名審查的必要性，僅有13.9%的審查者認為雙盲審查有其必要。

科技部今年1月說明違反學術倫理案。本報資料照片
科技部今年1月說明違反學術倫理案。本報資料照片
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曾志朗教育部領導者

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