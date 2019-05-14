影／「痛痛女孩」案要上訴 陳時中：專家一致認定無關

2019-05-14 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



疑因HPV疫苗不良反應而向衛福部求償的「痛痛女孩」日前法院判定勝訴，衛福部昨晚確定再上訴。衛福部長陳時中今表示，判決書下來後，專家委員會開過會議，一致認定無關。他說，這是非常強烈專業的意見，認定法律判決中對衛福部相關的質疑沒有提出很完整的辯證，所以簽署要上訴。

日前行政法院判決，北部女學生Bella於2016年9月30日接種公費疫苗後，開始全身各處疼痛，符合預防接種救濟辦法所定「與預防接種關聯性無法排除」要件，有權請求被告作成給付預防接種受害補償。衛福部4月25日收到判決書全文，須於20日內研議決定是否上訴。審議小組召開臨時會議，認為法院直接介入醫學專業判斷領域，可能誤導民眾，建議再上訴。

陳時中說，先前在國會表達的時候，認為這是救濟的法規，只要是不能排除相關性，不會再上訴。但在判決書下來後，專家委員會一致認定無關。在法治社會，專業意見跟一般意見有衝突的時候，就由法院作裁判。但仍然希望疾管署能積極尋求跟家屬和解，撫慰家屬心情。