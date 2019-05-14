獨／鄭愁予親揭密！《賦別》原是他三角戀下的烽火離情

2019-05-14 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「這次我離開你，是風，是雨，是夜晚；你笑了笑，我擺一擺手，一條寂寞的路便展向兩頭了......。」這道「賦別」，是詩人鄭愁予膾炙人口的作品，不知讓多少離人落寞。鄭愁予昨晚參加一場友人晚宴時，揭開這首詩的面紗，原來這是段發生在16歲時的三角戀情，當時正是國共內戰正熾時，詩人在戰火下最後選擇了退出離去，如「維特」般讓了愛人給朋友。

鄭愁予近日即將結束在國內大學的講座，返回耶魯大學，忘年之交黃騰輝設宴送行。成大創意產業設計研究所長劉世南在席間朗誦名作「賦別」，詩人在在好酒、盛情的催化下，祕吐：「這是場三角戀，故事很有戲劇性！」全座嘩然，靜聽詩人細說從頭。

時序回到國共內戰後期，鄭愁予說，當時林彪大軍已經占領天津，包圍北京，進入談判。他的父親是軍人，為名將傅作義的參謀，鄭家最後搭機逃到南京，坐船到武漢，從武漢到長沙，再從長沙到衡陽。到了衡陽，戰情稍緩，國軍沒有敗得那麼快，他便進入道南中學就讀。

「那年，我16歲。」耋耄之年的詩人，神情回到了年少。因為之前在北平時就辦壁報，讀過暑期文藝班，鄭愁予雖然塊頭沒別的同學大，思想行事卻很成熟，其中一位好友是財主家族，也是一表人才。

詩人說，道南中學是男女合校，有個女孩非常出色，不是花枝招展那種美，走路的姿態娉娉嫋嫋。每天中午女孩走到餐廳時，他與好友們也拿著碗、拿著筷子，配合著她的蓮步，輕輕敲著。「每天都去看，難免就 fall in love。」

那個女生寫了一篇散文，男孩們覺得「冰心」也趕不過她，地主好友就愛上了她。

誰知中共的部隊很快又追了起來！軍人父親必須跟著國府撤退，因中央政府還沒決定是撤到廣東、還是重慶，大家在衡陽等，之後就要朝著雲南方向撤退了。就在走之前，鄭愁予收到一封這個女孩的表白。

講到這裡，詩人的神情靦腆起來，彷彿那封信又盈手在握。「霎時就變成三角了。」他說，自己只有16歲，又在逃難，而好友家是大財主，條件好，他熱愛他的朋友，於是選擇了退出。

賦別詩中提到：「紅與白揉藍與晚天，錯得多美麗，而我不錯入金果的園林，卻誤入維特的墓地……」鄭說，「維特」，是少年維持的煩惱，維特最後讓了愛人給朋友。因為詩不如散文寫實，他在詩中間加了許多意象，很複雜的。

詩人說完，沒有噓唏，輕輕巧巧，好像只是敘說一大時代裡的青春故事。只是這個故事，被寫成了一首動人心弦的詩廣為流傳。那後來呢？幽默的詩人賣了關子，「還有續集呢！」

鄭愁予「賦別」原詩：

這次我離開你，是風，是雨，是夜晚；

你笑了笑，我擺一擺手

一條寂寞的路便展向兩頭了。

念此際你已回到濱河的家居，

想你在梳理長髮或是濕了的外衣，

而我風雨的歸程還正長；

山退得很遠，平蕪拓得更大，

哎，這世界，怕黑暗已真的成型了……

你說，你真傻，多像那放風箏的孩子，

本不該縛它又放它

風箏去了，留一線斷了的錯誤；

書太厚了，本不該掀開扉頁的；

沙灘太長，本不該走出足印的；

雲出自岫谷，泉水滴自石隙，

一切都開始了，而海洋在何處？

「獨木橋」的初遇已成往事了，

如今又已是廣闊的草原了，

我已失去扶持你專寵的權利；

紅與白揉藍與晚天，錯得多美麗，

而我不錯入金果的園林，

卻誤入維特的墓地……

這次我離開你，便不再想見你了，

念此際你已靜靜入睡。

留我們未完的一切，留給這世界，

這世界，我仍體切地踏著，