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HPV疫苗案判賠「痛痛女孩」 衛福部決定上訴

2019-05-14 10:04聯合報 記者簡浩正陳雨鑫曹悅華╱即時報導

國內首例循求司法途徑求償的「痛痛女孩」，日前告贏衛福部。衛福部審議小組評估後，今...
國內首例循求司法途徑求償的「痛痛女孩」，日前告贏衛福部。衛福部審議小組評估後，今日決定提起上訴。 聯合報系資料照片
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國內首例循求司法途徑求償的「痛痛女孩」女學生Bella（化名）個案，日前告贏衛福部，法院判決認定無法排除與疫苗的關聯性，衛福部應補償；衛福部審議小組評估後，認為科學證據認定兩者無關，今日決定提起上訴。

Bella父親提告，請求法院撤銷原處分並命重新審議併求償近90萬元，台北高等行政法院日前撤銷原處分對女孩不利部分，並對於申請預防藥害救濟，應依本判決法律見解作成准許給付一定額之處分，可上訴。

衛福部審議小組為此兩度召開臨時會議，並在5月2日會議中決定，建議衛福部提起上訴，上訴最後期限為14日。審議小組專家日前也曾說明，小組包含醫界及其他領域的專業代表，審議結果公平公正，且參採國際文獻與世界各國的施打經驗，都沒有發現幼年型特發性關節炎與HPV疫苗相關。

衛福部部長陳時中今天上午參與活動時，對此回應「將提起上訴」。昨天他已簽署公文，將會尊重審議小組的意見，將提起上訴，不過也考量於防接種受害救濟的精神，應該給予案家撫慰，因此，會委請衛福部疾管署研議，與對方和解的可能性。

疾管署副署長莊人祥對此次上訴感到抱歉，他說，決定上訴主因為法院判決與審議專家見解上的因果關係認知不同，故需要進一步釐清，專家認為專業審查意見也應被法院參採，否則日後相關案件恐難審議。以免此判例一出後，未來若遇相關案件如此對照，讓孩子未來受害。

疫苗可預防傳染病，但民眾怕有不良反應，衛福部自1988年成立預防接種受害救濟基金，二價HPV疫苗自開始使用至去年總申請16件，其中就包含Bella。2016年9月30日她接種公費疫苗後，開始全身各處疼痛。衛福部疾管署預防接種受害救濟審議小組經決議，認定身體反應與施打疫苗無關，但考量其為釐清症狀與預防接種關係，核予醫療補助新台幣3萬元。

衛福部疫苗

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