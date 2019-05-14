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第一家公辦公營長照機構 南港郵局千坪節餘空間設100床

2019-05-14 09:53聯合報 記者曹悅華╱即時報導

跨部會長照合作首例。配合國家長照2.0政策，提供民眾長期照顧服務需求，實現在地老化目標，今衛福部長陳時中、交通部長林佳龍主持簽署「南港郵局節餘空間設置綜合式長照機構」合作意向書，象徵性賦予基隆醫院與中華郵政肩負執行公共衛生政策及發展醫療在地化使命。

為實踐長照十年計劃2.0，衛福部與交通部合作利用郵局結餘空間，由部屬基隆醫院承租台北市南港郵局三到五樓千餘坪節餘空間，並由前瞻基礎建設計畫特別預算支應規劃設置綜合式長照機構。除可達資產活化，亦能補充台北市南港區長照住宿式服務資源不足問題，提供民眾在地長期照顧醫療服務需求。

陳時中說，這是第一家公辦公營長照機構，是相當有意義且重要的工作，部屬醫院藉由整合醫療業務及長照資源，協助推動長照整體照顧服務體系，提供長者預防失能或延緩失能之相關長照服務。

陳時中也說，除了南港外，未來對於對於長照資源不足的區域會持續布建，提供民眾平價、可行性高的優質服務。期待能有更多部屬醫院接續仿效，甚而擴至公立機構及法人團體一起加入布建，共同落實執行公共衛生政策及發展醫療在地化之使命，協助更多有長照需求長者，能在自己熟悉安心的社區獲得完整照顧，實現在地安養目標。

衛福部說，開設後預計可提供住宿式100床及社區式收托16人日照服務模式，期能作為長照服務法施行後全國第一家跨部會合作長照機構的示範點。

林佳龍說，這次中華郵政也是第一次，落實的時候遇到很多困難，挑選了21個郵局評估，除了南港郵局之外，還有兩個點也很適合，會越做越好、形成示範，拋磚引玉。他說，所有政府單位都動起來，中華電信公司、台鐵等土地跟建物都會盤點，全力落實長照2.0政策。

立法委員吳玉琴說，台北市這麼大的城市，機構數卻嚴重不足，台北市目前有6845個床位，南港沒有任何一間老人機構，機構數非常少。

衛福部基隆醫院院長林慶豐說，希望設置後達到四項效益，包含整合急性醫療及慢性長照照護模式；建立優質且收費合理的長照服務機構；提供民眾從社區到機構式照顧的多元連續服務，實現在地老化原則，在自己熟悉的環境安心享受老年生活；最後也期待能減輕家庭照顧者負擔。

衛福部長陳時中、交通部長林佳龍主持簽署「南港郵局節餘空間設置綜合式長照機構」合作...
衛福部長陳時中、交通部長林佳龍主持簽署「南港郵局節餘空間設置綜合式長照機構」合作意向書。記者曹悅華／攝影
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交通部長林佳龍說，希望所有政府單位都動起來，盤點、活化這些空間，除了中華郵政，中...
交通部長林佳龍說，希望所有政府單位都動起來，盤點、活化這些空間，除了中華郵政，中華電信公司、台鐵等土地跟建物都會盤點，全力落實這個長照2.0政策。記者曹悅華／攝影
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衛福部長陳時中說這是第一個公辦公營長照機構，期待能成為示範點。記者曹悅華／攝影
衛福部長陳時中說這是第一個公辦公營長照機構，期待能成為示範點。記者曹悅華／攝影
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衛福部基隆醫院院長林慶豐說明長照機構規劃及效益。記者曹悅華／攝影
衛福部基隆醫院院長林慶豐說明長照機構規劃及效益。記者曹悅華／攝影
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長照郵局衛福部

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