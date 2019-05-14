親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
義美鮮乳遭下架
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

《孔雀王》與日本密教：激怒佛門聖地的「神漫畫」

報稅必知！不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

在海岸手被竹片刺傷1公分 手腫脹像麵龜

2019-05-14 08:52聯合報 記者游振昇╱即時報導

患者的手在海岸被刺傷，腫脹就醫。圖/光田醫院提供
患者的手在海岸被刺傷，腫脹就醫。圖/光田醫院提供
分享

63歲黃先生在海岸工作時左手掌不慎被竹片刺傷一個約1公分的傷口，隔天疼痛至診所就醫，服用第一線抗生素仍無改善，手掌持續腫脹成「麵龜」，最後至光田綜合醫院，醫師經用藥及手術、細菌培養確診感染海洋分枝桿菌，提醒民眾有傷口久不癒不要輕忽，盡快到大醫院治療。

光田綜合醫院感染科主任楊清鎮說，海洋分枝桿菌是一種主要寄生在海洋生物上的病菌，可活存在海水或淡水，適應於28-32℃的水溫，超過37℃則難以生存，不過海岸、水池旁可能沾染到水或水氣的東西上，也都可能有海洋分枝桿菌附著。

楊清鎮說，海洋分枝桿菌通常會感染魚類或兩棲類，而人是偶發性感染。一旦侵入人體，通常只會在附近筋膜漫延，不會侵入溫度較高的器官或內臟，並不代表它對人體的危害較輕，因為一旦感染了這種細菌，有時傷口可能沒有明顯痛楚，病患輕忽使病況拖延，反而要經歷長時間的治療。

多數病患感染海洋分枝桿菌多是因為在處理海鮮時不慎手被刺傷，或是清洗魚缸後而感染此菌，不會有人傳人的疑慮，因此食用煮熟的生魚、海鮮就不會有感染的風險，處理生魚、海鮮或清理魚缸時也應戴防水手套防護。

民眾若皮膚感染且長期無法癒合，應該就醫治療檢查。像病人黃先生是被染有海水的物品刺傷而感染上海洋分枝桿菌的個案比較少見。

楊清鎮說，很多海洋分枝桿菌的病例在臨床表現並無專一性，可能出現丘疹、結節、膿泡、膿瘍或潰瘍；也可能會痛、癢、無感覺或感覺異常。海洋分枝桿菌的潛伏期約2～4週；第3～5週後，皮膚會有直徑1～3公分結節狀的表面徵象，大部分感染時不太會痛，但皮膚表徵可以進展很快，免疫功能不全患者可能會有擴散性感染或菌血症。

相關新聞

春遊補助兩樣情 花蓮最夯、台北超冷

2019-05-14 00:57

從穿衣服看出這人的個性好不好！穿黑色獨立卻孤獨、灰色有智慧卻常低潮

2019-05-13 23:22

吳德榮：明起午後對流較活躍 陣雨可能從山區擴及平地

2019-05-14 07:45

彭啟明：今仍高溫上看34度 下周東北風影響會降溫

2019-05-14 07:35

健康你我他／體內室內都要顧 梅雨除濕不偷懶

2019-05-14 00:20

VR+AR+MR 虛擬實境體驗 術前不再天人交戰

2019-05-14 00:14

靠運動休息 氣喘就會好？

2019-05-14 00:09

氣溫驟變、二手菸…避開誘發因子 防氣喘反覆發作

2019-05-14 00:09

信秘方連打17次營養針 50歲男胃潰瘍出血

2019-05-13 23:47

彰化爆新生兒腸病毒重症

2019-05-13 23:39

秀護國神犬萌照 蔡英文：守護台灣豬寸步不讓

2019-05-13 20:06

赴日旅遊注意！鎌倉新規定「旅客不能邊走邊吃」、勿危險攝影

2019-05-13 19:25

北台灣地牛又翻身 5月已4起

2019-05-13 18:39

做醫療決策不再天人交戰！這款虛擬實境體驗遊戲能幫你

2019-05-13 18:04

董氏促禁加熱菸 民眾嗆只做半套

2019-05-13 17:42

喪友之痛最難癒 心傷平復需4年

2019-05-13 17:39

地牛翻身！16:55東北角地區有感地震 芮氏規模4.9

2019-05-13 17:01

Ella產後子宮脫垂 醫師：生產是骨盆臟器脫垂危險因子

2019-05-13 16:31

影／南投拚觀光出新招 九九峰要設「氦氣球」載客

2019-05-13 16:25

春遊補助花蓮「奪雙冠」最多人去 民宿業者仍嘆少

2019-05-13 16:22

影／幫寶寶臉部按摩 降低肌肉敏感吃得好

2019-05-13 15:47

貓纜將年度檢修 5月20日暫停營運16天

2019-05-13 15:24

電子煙容易取得 高中職學生盛行率激增

2019-05-13 14:35

影／美開放加熱菸品 董氏等團體籲政院嚴把關

2019-05-13 14:33

買齊四項即成VIP！ GODIVA新品85%黑巧克力系列濃醇登場

2019-05-13 14:30

新生兒腸病毒重症 彰化出現今年首例

2019-05-13 14:28

酷鳥航空限時優惠 竟有99元未稅超殺價

2019-05-13 14:21

酷鳥推限時2日優惠 泰國來回含稅4千有找、旅展買未稅99元起

2019-05-13 14:05

雜草不再只是垃圾 專家示範把雜草變植物養樂多

2019-05-13 14:05

日本女星佐佐木希力推！熱量不到100大卡 飽足感滿滿的「茶碗蒸減肥法」

2019-05-13 13:48

春遊補助剩餘額度公布 花蓮、宜蘭申請最熱烈

2019-05-13 13:46

愛情必修課別再死當！這7對名人夫婦的感情哲學就是你的Couple goals

2019-05-13 13:45

不寫下就會忘記！台灣「筆記本男孩」的動人故事

2019-05-13 13:26

「誠實豆沙包」按讚追蹤的副作用

2019-05-13 13:09

消防員設備不足 消防署：兩周內提報

2019-05-13 12:50

消防員裝備也有城鄉差距？時力籲請給足合格裝備

2019-05-13 12:50

泰國山竹最快7月可進口 但必須達到這些條件

2019-05-13 12:40

【大學生問答】很餓、缺錢、受委屈 什麼時候會覺得「媽媽好重要」？

2019-05-13 12:00

母湯！新竹男顧身體連打17次營養針 胃潰瘍出血送醫

2019-05-13 11:56
看更多

熱門文章

山竹解禁！農委會將開放常溫山竹進口 網呼：吃起來

2019-05-13 11:16

台大碩士求職慘收10公司「無聲卡」 網：丟50間是基本

2019-05-13 15:59

影／被K也不放棄！功夫黑熊耍棍萌樣爆紅 網笑：工讀生快出來

2019-05-13 10:00

地牛翻身！16:55東北角地區有感地震 芮氏規模4.9

2019-05-13 17:01

義美鮮乳為何質變下架？ 他分析是這些原因

2019-05-13 11:26

從穿衣服看出這人的個性好不好！穿黑色獨立卻孤獨、灰色有智慧卻常低潮

2019-05-13 23:22

愛貓踩過鍵盤按下「送出」 飼主喜迎百萬補助

2019-05-13 15:30

今高溫飆36度！ 明起午後雷陣雨範圍逐日加廣

2019-05-13 11:32

獅虎「阿彪」的痛誰懂？政府補助大縮水 1500隻動物求認養

2019-05-14 00:57

野豬騎士捕130台斤山豬王 梅山鄉人豬大戰驚心動魄

2019-05-13 10:24

泰國山竹最快7月可進口 但必須達到這些條件

2019-05-13 12:40

史上最厚！日本拉麵一蘭新品「燉煮叉燒肉」 即將開賣

2019-05-13 15:22

赴日旅遊注意！鎌倉新規定「旅客不能邊走邊吃」、勿危險攝影

2019-05-13 19:25

讓購物更便利！全台125間家樂福皆可使用「玉山銀行ATM」

2019-05-13 12:23

雜草不再只是垃圾 專家示範把雜草變植物養樂多

2019-05-13 14:05

春遊補助剩餘額度公布 花蓮、宜蘭申請最熱烈

2019-05-13 13:46

鮮乳出包？義美：我們乳品沒有問題 在等好市多聯繫

2019-05-13 12:06

Ella產後子宮脫垂 醫師：生產是骨盆臟器脫垂危險因子

2019-05-13 16:31

22歲男大生食衣住行都被母操控 網友驚：有戀子情節？

2019-05-13 16:11

影／南投拚觀光出新招 九九峰要設「氦氣球」載客

2019-05-13 16:25

企業主管和重刑犯人格特質相同？ 精神科醫師這麼說

2019-05-14 07:17

彰化出現今年首例新生兒腸病毒重症案

2019-05-13 10:51

每日星座運勢／天秤愛情高峰在今日 事業明顯突破

2019-05-14 00:00

春遊補助花蓮「奪雙冠」最多人去 民宿業者仍嘆少

2019-05-13 16:22

春遊補助兩樣情 花蓮最夯、台北超冷

2019-05-14 00:57

義美鮮乳疑質變遭好市多下架 同業：這是其他通路個案

2019-05-13 12:03

每年都秒殺！ 阿里山夏季銀河天文生態營16日報名

2019-05-13 10:00

酷鳥航空限時優惠 竟有99元未稅超殺價

2019-05-13 14:21

影／代理教師聘期「一國多制」教團批教部漠視

2019-05-13 10:43

義美鮮乳質變下架 專家：風險高企業把關必須更嚴謹

2019-05-13 11:34

買齊四項即成VIP！ GODIVA新品85%黑巧克力系列濃醇登場

2019-05-13 14:30

天菜男神基諾李維 捍衛任務出生入死只能信它！

2019-05-13 15:41

「果后」山竹檢疫達標 最快7月底開放進口

2019-05-13 11:10

捕獵走私害慘牠們 只能在屏科大終老

2019-05-14 00:57

【幸福老後】林靜芸醫師／婆媳親子諜對諜

2019-05-14 06:00

義美鮮乳傳變質 食藥署：製造廠稽查暫無異常

2019-05-13 16:07

彭啟明：今仍高溫上看34度 下周東北風影響會降溫

2019-05-14 07:35

蔬果雕神靈活現 柯豐富抱回香港國際美食大賽銀牌

2019-05-13 10:38

戲曲學院教評會大半年沒開 教評委員要提告

2019-05-13 10:44

秀護國神犬萌照 蔡英文：守護台灣豬寸步不讓

2019-05-13 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top