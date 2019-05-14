在海岸手被竹片刺傷1公分 手腫脹像麵龜

2019-05-14 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



患者的手在海岸被刺傷，腫脹就醫。圖/光田醫院提供 分享 facebook

63歲黃先生在海岸工作時左手掌不慎被竹片刺傷一個約1公分的傷口，隔天疼痛至診所就醫，服用第一線抗生素仍無改善，手掌持續腫脹成「麵龜」，最後至光田綜合醫院，醫師經用藥及手術、細菌培養確診感染海洋分枝桿菌，提醒民眾有傷口久不癒不要輕忽，盡快到大醫院治療。

光田綜合醫院感染科主任楊清鎮說，海洋分枝桿菌是一種主要寄生在海洋生物上的病菌，可活存在海水或淡水，適應於28-32℃的水溫，超過37℃則難以生存，不過海岸、水池旁可能沾染到水或水氣的東西上，也都可能有海洋分枝桿菌附著。

楊清鎮說，海洋分枝桿菌通常會感染魚類或兩棲類，而人是偶發性感染。一旦侵入人體，通常只會在附近筋膜漫延，不會侵入溫度較高的器官或內臟，並不代表它對人體的危害較輕，因為一旦感染了這種細菌，有時傷口可能沒有明顯痛楚，病患輕忽使病況拖延，反而要經歷長時間的治療。

多數病患感染海洋分枝桿菌多是因為在處理海鮮時不慎手被刺傷，或是清洗魚缸後而感染此菌，不會有人傳人的疑慮，因此食用煮熟的生魚、海鮮就不會有感染的風險，處理生魚、海鮮或清理魚缸時也應戴防水手套防護。

民眾若皮膚感染且長期無法癒合，應該就醫治療檢查。像病人黃先生是被染有海水的物品刺傷而感染上海洋分枝桿菌的個案比較少見。

楊清鎮說，很多海洋分枝桿菌的病例在臨床表現並無專一性，可能出現丘疹、結節、膿泡、膿瘍或潰瘍；也可能會痛、癢、無感覺或感覺異常。海洋分枝桿菌的潛伏期約2～4週；第3～5週後，皮膚會有直徑1～3公分結節狀的表面徵象，大部分感染時不太會痛，但皮膚表徵可以進展很快，免疫功能不全患者可能會有擴散性感染或菌血症。