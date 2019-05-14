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吳德榮：明起午後對流較活躍 陣雨可能從山區擴及平地

2019-05-14 07:45聯合報 記者雷光涵╱即時報導

天氣專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」發文指出，今天和昨天一樣紫外線強要防曬、防中暑，一直到下周日都與盛夏幾乎差異，下周一會有梅雨季的第三道鋒面報到，不過目前看起來不是滯留性的鋒面。

吳德榮表示，最新（13日20時）歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天晴朗穩定，紫外線強，要注意防曬、防中暑；午後雲量略增、山區有局部零星降雨的機率。高溫北部約34度左右、中部34度、南部36度、東部約34度左右。

明天至下周日（15至19日）暖氣團籠罩，白天炎熱、紫外線強，很多地區的最高溫已在35度左右。不過大氣不穩定度略提高，午後對流較活躍，會帶來局部陣雨或雷雨，主要在山區，有時會擴及鄰近平地。此外，這幾天的清晨因陸風與盛行風（西南風）在西南部沿海產生輻合作用，也為中南部帶來局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，梅雨季第三道鋒面大約在下周一至二影響，仍呈現移動性、而非滯留性。由於是7、8天後的模擬，無論鋒面的結構或其影響的時間，模式都仍在微調，還會有小幅變化，應持續觀察。

中央氣象局說，周三至下周一上午大致維持多雲到晴，不過由於水氣增多，環境趨於不穩定，午後雷雨範圍擴大，並且持續的時間也較長；周三、四東半部地區及西半部山區午後降雨會更為全面、明顯，而周五至下周一各地山區及平地都有機會出現明顯、全面的午後雷陣雨，這段期間若有安排戶外活動請多留意。

溫度方面，氣象局指出本周白天都是屬於暖熱的天氣型態，各地高溫普遍在30到33度，其中又以盆地、高屏近山區平地及花東縱谷可能更高些，中午前後暖熱、紫外線強，請多補充水分及做好防曬措施。

下周二至周四（21日至23日）鋒面及東北風影響，各地天氣轉為不穩定，降雨機率也隨之提高；時序已進入梅雨汛期，請隨時留意氣象局發布的最新天氣預報。

中央氣象局說，周三至下周一上午大致維持多雲到晴，不過由於水氣增多，環境趨於不穩定...
中央氣象局說，周三至下周一上午大致維持多雲到晴，不過由於水氣增多，環境趨於不穩定，午後雷雨範圍擴大，並且持續的時間也較長。本報資料照片
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紫外線吳德榮

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