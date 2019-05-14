彭啟明：今仍高溫上看34度 下周東北風影響會降溫

2019-05-14 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天持續高溫炎熱，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，白天高溫各地有機會到31-34度，台北盆地在中午的溫度可能還略高於南部；預計周三、四起午後雷陣雨增多，到周末會愈來愈明顯。下周有鋒面南下，過後將明顯轉涼。

彭啟明在臉書發文說，今天的天氣和昨天類似，微弱的偏東南風轉偏南風，持續高溫炎熱，午後有零星局部的短暫陣雨。南部清晨溫度略高，不過台北盆地中午溫度則高於南部，有機會到31-33度。

彭啟明表示，預計周三、四開始，西南風逐漸增強，暖濕空氣開始發展，午後陣雨會增多，尤其到周末，可能會越來越明顯，也要留意南方或福建廣東發展的雲系東移，會稍微不穩定。而大環境容易有中小尺度系統發展起來，也可能有雷陣雨。

他指出，下周一、二另一道鋒面雲系南下，這波結構在預測上不確定性很高，預期是快速移動的鋒面，不是典型的梅雨鋒面，還要再觀察幾天。不過鋒面過後將有幾天東北風的天氣，明顯降溫。和這幾天的夏季天氣有點差別。

彭啟明說，由於這幾天大氣很穩定，西半部的大氣光化反應很明顯。他解釋，光化反應和傳統大家熟知的懸浮微粒空氣汙染不同，是工業、能源、生活、交通等各類汙染物經過白天陽光很強曝曬後，進行啟動的一種化學反應，會讓臭氧濃度偏高，也衍生細懸浮微粒等汙染物，特別容易發生在都會區域。

中央氣象局說，今天各地大多仍以多雲到晴的天氣為主，不過由於有微弱鋒面掠過台灣北部海面，天氣變得稍微不穩定，午後雷雨的範圍會比昨天來得廣一些。

氣象局指出，除東半部地區及西半部山區外，大台北、基隆及桃園平地有機率出現局部的午後雷陣雨，東半部也可能出現不定時的零星降雨。

至於溫度方面，白天仍然暖熱，各地高溫普遍在30到33度，其中高雄近山區的平地有機會出現36度以上高溫，中午前後紫外線強，外出請注意防曬並多補充水分以避免中暑。另外，金門、馬祖及台灣中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車請注意路況，交通往返請留意航班資訊。