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企業主管和重刑犯人格特質相同？ 精神科醫師這麼說

2019-05-14 07:17聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

企業主或職場高階主管竟然和殺人、性侵等重刑犯具有同樣的人格特質？擁有企業資歷與刑案司法鑑定經驗的台大醫院精神科主治醫師林煜軒表示，歸納多年對人格特質的觀察，發現企業主、高階主管以及重刑犯，都具有「冷靜」與「冷血」的人格特質，在精神醫學中稱為「反社會人格」，而這種性格除了先天造成，也會受到後天環境因素及生活經驗影響所形塑。

林煜軒指出，研究發現，反社會人格特質者的神經系統反應，和一般人比較不一樣，他們遇到壓力與重大事情比較不會出現緊張與恐懼的情緒，心跳比較慢、眨眼次數也比較少，並有強烈的利己主義，只想著從一件事情如何獲得利益，而不太考量事件會帶來的負面後果。

統計數據也顯示，一般職業中最常出現反社會人格的前五名分別是：公司負責人、律師、記者、業務員與外科醫師。

林煜軒在其著作「職場冷暴力」中，整理出職場上「反社會行人格」者的三大特徵，包括

特徵一：為達目的，不擇手段

反社會人格者通常創意十足，但也很會鑽規定的漏洞，以達到業績目標。

特徵二：不在乎別人的感受，我講話就是這麼直

反社會人格者因缺乏同理心，也不在乎別人的感受，「直白」的言語有時在下屬或同事耳裡聽起來就像是嘲諷。

特徵三：炒短線的人際關係

反社會人格者不把同事當做人來看待，而是把同事當作升遷、逼出業績的工具。

上班族在職場上遇到這類具有「反社會人格」特質的老闆、上司或同事，該怎麼與他們相處？林煜軒表示，許多人會在職場上與主管或同事「搏感情」，但由於反社會人格者只看得到利益，與他們搏感情沒有用，因此需與他們談妥「我幫你做好這件事，可以獲得什麼」作為談判與相處的訣竅，也需有自我判斷，當心不要被牽著鼻子走，甚至落入捲入違法違規事件中。

精神科醫師指出，企業主、高階主管因反社會人格特質。本報資料照片
精神科醫師指出，企業主、高階主管因反社會人格特質。本報資料照片
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職場醫師台大醫院

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