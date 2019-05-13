從穿衣服，看出這人的個性好不好！穿黑色獨立卻孤獨、灰色有智慧卻常低潮

2019-05-13 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



有發現身旁一些朋友，特別愛某些顏色的衣服，或是總是穿特定顏色的衣服，其實穿衣服，也能透露與展現個性，愛穿以下9種顏色衣服的人，都能看出不同的個性。

黑色

喜歡穿黑色衣服的人，通常獨立性強、不愛麻煩別人，自主力也比較高。有很強的自我防衛意識。總能在面對事情的時候，顯得比較沈穩、冷靜，是個非常令人值得信賴的朋友。看上去外冷內熱，實際上內心充滿了孤獨感。

白色

喜歡白色衣服的人，想保持著善良與純真，也比較容易與人坦承相見、將心比心，是個十分好相處的朋友。其實喜歡白色的人，通常厭倦著五顏六色的衣著，對於不需要得虛榮感與物慾，也會自然地排除在自己的生活之中，喜好簡樸跟簡單，通常對於目標上有堅忍不拔的個性，更是一個完美主義者。

灰色

喜歡灰色的人，就像是顏色般的低調，比較不想要成為萬眾矚目的對象，對於支持別人，襯托他人也是一種美德。

而且通常知識淵博，做事情也比較利索，對於生活中的各種困難，善於控場。不喜歡起起落落的各種情緒及事情發生，所以在面對事情的時候，常常會三思而行，導致情緒低落。

紫色

喜歡紫色的人，就像是天生的藝術家，浪漫隨和，個性鮮明、富有創造力。天生與世無爭的個性，總讓你身邊有不少的知己。遇到感情的時候，也不太會掩飾自己內心的情感，對愛情的渴望也非常高。

喜歡紫色的你，是個不安於現狀的人，力求改變與創造，也會為了更好的明天而衝勁十足。但由於心思細膩，有時候會變得非常敏感，導致情緒化或多愁善感。

紅色

喜歡紅色的人，就如同這顏色一般，熱情如火、大膽做自己，也充滿者做事的熱情。

善於交際的你，對於各種社交網絡，參與度極高。而面對別人的詆毀，往往立場堅定，不畏懼他人的眼光，能堅定自我立場，天性樂觀，即使遇到了挫折，也不會因此喪失原有的那種初衷。

黃色

喜歡黃色衣服的人，總是在人前展現自己陽光的一面、灑脫，通常是人群中的焦點，也很容易得到別人的信任跟喜愛。做事很有條理的你，善於規畫事情，而且會逐一的行動。

但對於一層不變的事情，往往一下就失去了新鮮感，就是大家常聽到的「虎頭蛇尾」，總讓人有一種喜新厭舊的觀感。

綠色

知書達禮想必是喜歡綠色衣服的人，對於做事的認真態度與信念，都有自己非常堅持的一面。這樣的人，容易被上司及朋友依賴，對於生活相信也是滿滿的信心去面對。

嚮往大自然的那種恬靜感，是自己最大的目標，生為一個和平主義者，當然要和大家能夠和平相處。此外也擁有極強的警惕心，會為了某些懷疑的事情有所保留，所以對於相信別人這件事情，可能比較困難。

藍色

藍色總讓人有一種安靜、平靜的感覺，天生和藹可親、謙虛的你，總讓人覺得太過於理性。對比衝動的人來說，你是一個思緒縝密、循規蹈矩的人，並且思維清晰、行事較果斷。喜歡安靜，遠離喧囂爭鬥，也讓你在社會上，顯得比較軟弱。

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