親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
義美鮮乳遭下架
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

從穿衣服，看出這人的個性好不好！穿黑色獨立卻孤獨、灰色有智慧卻常低潮

2019-05-13 23:22聯合報 記者劉小川╱即時報導

有發現身旁一些朋友，特別愛某些顏色的衣服，或是總是穿特定顏色的衣服，其實穿衣服，也能透露與展現個性，愛穿以下9種顏色衣服的人，都能看出不同的個性。

黑色

喜歡穿黑色衣服的人，通常獨立性強、不愛麻煩別人，自主力也比較高。有很強的自我防衛意識。總能在面對事情的時候，顯得比較沈穩、冷靜，是個非常令人值得信賴的朋友。看上去外冷內熱，實際上內心充滿了孤獨感。

白色

喜歡白色衣服的人，想保持著善良與純真，也比較容易與人坦承相見、將心比心，是個十分好相處的朋友。其實喜歡白色的人，通常厭倦著五顏六色的衣著，對於不需要得虛榮感與物慾，也會自然地排除在自己的生活之中，喜好簡樸跟簡單，通常對於目標上有堅忍不拔的個性，更是一個完美主義者。

灰色

喜歡灰色的人，就像是顏色般的低調，比較不想要成為萬眾矚目的對象，對於支持別人，襯托他人也是一種美德。

而且通常知識淵博，做事情也比較利索，對於生活中的各種困難，善於控場。不喜歡起起落落的各種情緒及事情發生，所以在面對事情的時候，常常會三思而行，導致情緒低落。

紫色

喜歡紫色的人，就像是天生的藝術家，浪漫隨和，個性鮮明、富有創造力。天生與世無爭的個性，總讓你身邊有不少的知己。遇到感情的時候，也不太會掩飾自己內心的情感，對愛情的渴望也非常高。

喜歡紫色的你，是個不安於現狀的人，力求改變與創造，也會為了更好的明天而衝勁十足。但由於心思細膩，有時候會變得非常敏感，導致情緒化或多愁善感。

紅色

喜歡紅色的人，就如同這顏色一般，熱情如火、大膽做自己，也充滿者做事的熱情。

善於交際的你，對於各種社交網絡，參與度極高。而面對別人的詆毀，往往立場堅定，不畏懼他人的眼光，能堅定自我立場，天性樂觀，即使遇到了挫折，也不會因此喪失原有的那種初衷。

黃色

喜歡黃色衣服的人，總是在人前展現自己陽光的一面、灑脫，通常是人群中的焦點，也很容易得到別人的信任跟喜愛。做事很有條理的你，善於規畫事情，而且會逐一的行動。

但對於一層不變的事情，往往一下就失去了新鮮感，就是大家常聽到的「虎頭蛇尾」，總讓人有一種喜新厭舊的觀感。

綠色

知書達禮想必是喜歡綠色衣服的人，對於做事的認真態度與信念，都有自己非常堅持的一面。這樣的人，容易被上司及朋友依賴，對於生活相信也是滿滿的信心去面對。

嚮往大自然的那種恬靜感，是自己最大的目標，生為一個和平主義者，當然要和大家能夠和平相處。此外也擁有極強的警惕心，會為了某些懷疑的事情有所保留，所以對於相信別人這件事情，可能比較困難。

藍色

藍色總讓人有一種安靜、平靜的感覺，天生和藹可親、謙虛的你，總讓人覺得太過於理性。對比衝動的人來說，你是一個思緒縝密、循規蹈矩的人，並且思維清晰、行事較果斷。喜歡安靜，遠離喧囂爭鬥，也讓你在社會上，顯得比較軟弱。

粉色

喜歡粉色的人，不管什麼年紀，都抱持著一顆少女心，天真浪漫，通常會比較容易沉靜在自己的夢幻之中，也十分嚮往浪漫愛情和完美婚姻。但心胸寬廣，不喜歡與人起衝突，就是這樣的細膩溫柔，才是傷害自己的最大元兇。

多注意身邊朋友穿著，或許能發現到深藏已久的秘密。圖／摘自 pexels
多注意身邊朋友穿著，或許能發現到深藏已久的秘密。圖／摘自 pexels
分享
身邊的人，總有些會特別喜愛的衣服顏色，一同來檢視。圖／摘自 pexels
身邊的人，總有些會特別喜愛的衣服顏色，一同來檢視。圖／摘自 pexels
分享
對於衣服的選擇，除了設計，當然顏色也會影響一個人的思維。圖／摘自 pexels
對於衣服的選擇，除了設計，當然顏色也會影響一個人的思維。圖／摘自 pexels
分享
穿衣服的喜好，也會影響一個人的個性。圖／摘自 pexels
穿衣服的喜好，也會影響一個人的個性。圖／摘自 pexels
分享

愛情婚姻

相關新聞

秀護國神犬萌照 蔡英文：守護台灣豬寸步不讓

2019-05-13 20:06

赴日旅遊注意！鎌倉新規定「旅客不能邊走邊吃」、勿危險攝影

2019-05-13 19:25

做醫療決策不再天人交戰！這款虛擬實境體驗遊戲能幫你

2019-05-13 18:04

春遊補助花蓮「奪雙冠」最多人去 民宿業者仍嘆少

2019-05-13 16:22

影／南投拚觀光出新招 九九峰要設「氦氣球」載客

2019-05-13 16:25

北台灣地牛又翻身 5月已4起

2019-05-13 18:39

董氏促禁加熱菸 民眾嗆只做半套

2019-05-13 17:42

喪友之痛最難癒 心傷平復需4年

2019-05-13 17:39

地牛翻身！16:55東北角地區有感地震 芮氏規模4.9

2019-05-13 17:01

Ella產後子宮脫垂 醫師：生產是骨盆臟器脫垂危險因子

2019-05-13 16:31

影／幫寶寶臉部按摩 降低肌肉敏感吃得好

2019-05-13 15:47

貓纜將年度檢修 5月20日暫停營運16天

2019-05-13 15:24

電子煙容易取得 高中職學生盛行率激增

2019-05-13 14:35

影／美開放加熱菸品 董氏等團體籲政院嚴把關

2019-05-13 14:33

買齊四項即成VIP！ GODIVA新品85%黑巧克力系列濃醇登場

2019-05-13 14:30

新生兒腸病毒重症 彰化出現今年首例

2019-05-13 14:28

酷鳥航空限時優惠 竟有99元未稅超殺價

2019-05-13 14:21

酷鳥推限時2日優惠 泰國來回含稅4千有找、旅展買未稅99元起

2019-05-13 14:05

雜草不再只是垃圾 專家示範把雜草變植物養樂多

2019-05-13 14:05

日本女星佐佐木希力推！熱量不到100大卡 飽足感滿滿的「茶碗蒸減肥法」

2019-05-13 13:48

春遊補助剩餘額度公布 花蓮、宜蘭申請最熱烈

2019-05-13 13:46

愛情必修課別再死當！這7對名人夫婦的感情哲學就是你的Couple goals

2019-05-13 13:45

不寫下就會忘記！台灣「筆記本男孩」的動人故事

2019-05-13 13:26

「誠實豆沙包」按讚追蹤的副作用

2019-05-13 13:09

消防員設備不足 消防署：兩周內提報

2019-05-13 12:50

消防員裝備也有城鄉差距？時力籲請給足合格裝備

2019-05-13 12:50

泰國山竹最快7月可進口 但必須達到這些條件

2019-05-13 12:40

【大學生問答】很餓、缺錢、受委屈 什麼時候會覺得「媽媽好重要」？

2019-05-13 12:00

母湯！新竹男顧身體連打17次營養針 胃潰瘍出血送醫

2019-05-13 11:56

今高溫飆36度！ 明起午後雷陣雨範圍逐日加廣

2019-05-13 11:32

山竹解禁！農委會將開放常溫山竹進口 網呼：吃起來

2019-05-13 11:16

彰化出現今年首例新生兒腸病毒重症案

2019-05-13 10:51

我是台灣人！被誤認為外國人的聽損者

2019-05-13 10:48

戲曲學院教評會大半年沒開 教評委員要提告

2019-05-13 10:44

影／代理教師聘期「一國多制」教團批教部漠視

2019-05-13 10:43

專家破解迷思 多喝水有益健康？小心孩子水中毒！

2019-05-13 10:40

立委提案保留對號座給老人 交部和台鐵回應了

2019-05-13 10:19

台鐵端午連假加開137班列車 5月23日開放搶票

2019-05-13 10:04

每年都秒殺！ 阿里山夏季銀河天文生態營16日報名

2019-05-13 10:00
看更多

熱門文章

山竹解禁！農委會將開放常溫山竹進口 網呼：吃起來

2019-05-13 11:16

早餐喝豆漿易痛風？ 營養師解答讓豆漿控超驚訝

2019-05-13 07:24

地牛翻身！16:55東北角地區有感地震 芮氏規模4.9

2019-05-13 17:01

影／被K也不放棄！功夫黑熊耍棍萌樣爆紅 網笑：工讀生快出來

2019-05-13 10:00

台大碩士求職慘收10公司「無聲卡」 網：丟50間是基本

2019-05-13 15:59

義美鮮乳為何質變下架？ 他分析是這些原因

2019-05-13 11:26

唐綺陽星座運勢週報：雙魚有升官機會 天秤當心爛桃花

2019-05-13 07:37

今高溫飆36度！ 明起午後雷陣雨範圍逐日加廣

2019-05-13 11:32

這周熱得像盛夏！ 吳德榮：今天高溫上看36度

2019-05-13 07:29

才淨灘隔天慘不忍睹！ 謝金河：海洋垃圾比想像可怕

2019-05-13 08:13

愛貓踩過鍵盤按下「送出」 飼主喜迎百萬補助

2019-05-13 15:30

野豬騎士捕130台斤山豬王 梅山鄉人豬大戰驚心動魄

2019-05-13 10:24

泰國山竹最快7月可進口 但必須達到這些條件

2019-05-13 12:40

梧桐塔羅占卜：你給人的第一印象是什麼？

2019-05-13 08:55

這周很夏天！ 彭啟明：最快下周鋒面才會再度影響台灣

2019-05-13 07:53

【閱讀生活】李娜美／進退兩難的丈夫

2019-05-13 06:00

職場互助 企業可合設幼兒園 最高補助300萬

2019-05-13 00:20

【童言童語】二姑婆／我的爺爺可以借你

2019-05-13 06:00

網球蝦被業者當作淨缸生物 林管處籲勿成養殖消耗品

2019-05-13 07:58

讓購物更便利！全台125間家樂福皆可使用「玉山銀行ATM」

2019-05-13 12:23

看護共聘幫民眾省錢 9成醫院沒加入

2019-05-13 00:37

春遊補助剩餘額度公布 花蓮、宜蘭申請最熱烈

2019-05-13 13:46

雜草不再只是垃圾 專家示範把雜草變植物養樂多

2019-05-13 14:05

鮮乳出包？義美：我們乳品沒有問題 在等好市多聯繫

2019-05-13 12:06

赴日旅遊注意！鎌倉新規定「旅客不能邊走邊吃」、勿危險攝影

2019-05-13 19:25

Ella產後子宮脫垂 醫師：生產是骨盆臟器脫垂危險因子

2019-05-13 16:31

史上最厚！日本拉麵一蘭新品「燉煮叉燒肉」 即將開賣

2019-05-13 15:22

彰化出現今年首例新生兒腸病毒重症案

2019-05-13 10:51

22歲男大生食衣住行都被母操控 網友驚：有戀子情節？

2019-05-13 16:11

影／南投拚觀光出新招 九九峰要設「氦氣球」載客

2019-05-13 16:25

春遊補助花蓮「奪雙冠」最多人去 民宿業者仍嘆少

2019-05-13 16:22

義美鮮乳疑質變遭好市多下架 同業：這是其他通路個案

2019-05-13 12:03

鄭明典：微弱偏東風 這樣的天氣當然熱

2019-05-13 08:26

看護一對多 3大難題考倒醫院

2019-05-13 00:40

每年都秒殺！ 阿里山夏季銀河天文生態營16日報名

2019-05-13 10:00

從穿衣服，看出這人的個性好不好！穿黑色獨立卻孤獨、灰色有智慧卻常低潮

2019-05-13 23:22

影／代理教師聘期「一國多制」教團批教部漠視

2019-05-13 10:43

義美鮮乳質變下架 專家：風險高企業把關必須更嚴謹

2019-05-13 11:34

「果后」山竹檢疫達標 最快7月底開放進口

2019-05-13 11:10

喝豆漿痛風發作？ 「反減少風險」

2019-05-13 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top