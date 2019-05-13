北台灣地牛又翻身 5月已4起

2019-05-13 18:39 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



13日下午地牛又翻身！中央氣象局發布有感地震消息，13日下午16時55分發生芮氏規模4.9有感地震，震央位於宜蘭縣。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，該地區地震活動本來就比較頻繁，但深度達80餘公里比較少見。這也是5月以來第4起有感地震。

根據中央氣象局的資料，截至5月13日為止，本月份已測得地震9次，其中顯著有感地震4次，小區域地震5次。北台灣近期發生地震的次數不少，4月18日下午13時01分花蓮發生6.1級大地震，台北市也發生劇烈搖晃傳出災情，當時還傳出松仁路地裂的假消息。

13日下午地震發生時不少民眾都接到國家級警報提醒，手機鈴聲、震動大作。陳國昌表示，這起規模4.9地震，震央在宜蘭近海，地震原因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊。由於地震深度較深，雖然後續會有餘震但不會太多，未來2至3天內不排除會有規模3到4餘震。

陳國昌說，北台灣地震活動本來就比較頻繁，只是這次深度達80餘公里，隱沒帶地震深度相對較深，和過去該區域隱沒帶大多在20幾公里處相比，相對較少見，至於會有什麼影響，還要更多資料才能判斷。

本次地震震央位於宜蘭縣政府東偏北方 12.1 公里，震源深度88.2公里。最大震度3級地區為宜蘭縣、新北市、新竹縣、桃園市；花蓮縣、台中市、新竹市、苗栗縣、彰化縣2級；台北市、南投縣、台東縣、雲林縣為1級。

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