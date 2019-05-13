做醫療決策不再天人交戰！這款虛擬實境體驗遊戲能幫你

2019-05-13 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



智慧醫療發展愈來愈多元。台北榮總近期利用虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）和混合實境（MR）技術，開發全台首款輔助疾病決策的虛擬實境體驗遊戲，讓病人身歷其境口腔癌、腎臟癌、心房顫動或氣切等治療照護方式，了解優缺點並做出最有信心的醫療決策，不再天人交戰。未來總院及分院將布點共15處，由醫師轉介給對治療猶豫不決的病人免費使用。

北榮教學部臨床技術訓練中心主任楊盈盈表示，國內外愈來愈重視「醫病共享決策（Shared Decision Making）」，也就是以病人共同福祉為中心，由臨床醫師和患者共同討論最佳可行的疾病決策。

而這一項醫療決策過程，必須有醫師提供治療選項，並提供各選項的優缺點，並利用各種輔助工具，引導並協助患者做出正確決定。只是，過去醫療人員多是用衛教單張、照片及影片說明治療照護方式。

楊盈盈指出，傳統衛教模式愈來愈少人看，或看了也不一定懂，當醫病之間的資訊出現落差，醫病溝通卡卡的，患者及家屬仍可能因抉擇困難而無所適從。

為了減輕病人及家屬對重大疾病治療決策和後續照護的焦慮，北榮教學部利用VR、AR及MR技術，開發中英文版的「延展實境疾病決策及衛教輔助工具（XR Aids）」，內含氣切照護、心房顫動電燒治療、針扎預防、口腔癌治療、早期腎臟腫瘤、小兒軟式支氣管鏡及廢棄物分類等8類教材。

而病人或家屬只要戴上虛擬實境眼鏡體驗10多分鐘，即可在高擬真情境及互動遊戲中了解各種治療或照護方法。目前已有300名患者試用，多數病人認為優於書面或影音衛教，也有效減輕對治療的焦慮感，對醫療決策相當有幫助。

北榮教學部主任楊令瑀表示，因畫面以衛教內容為重，畫面穩定度也夠，除了特別容易暈眩的患者以外，幾乎適用每一位民眾，未來也擬開發更多教材，讓更多科患者免費使用。而家屬及想訓練衛教溝通能力的醫療人員也都適用。

曾親自體驗此款虛擬實境遊戲的林小姐受訪表示，當確診腎臟有4.9公分腫瘤，醫師要她盡快手術切除時，給了她傳統手術、達文西手術及冷凍療法三個治療選項。但醫療不容易了解，「要我趕快做決定會怕怕的，根本天人交戰。」

林小姐舉例，醫師告訴她腎臟血流很豐富，而各手術方式治療傷口大小不同，危險性當然也不同，「但我不是很懂危險在哪裡。」直到她體驗完虛擬實境遊戲，才清楚各手術步驟，也更有充分心理準備接受治療。