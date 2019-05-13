董氏促禁加熱菸 民眾嗆只做半套

2019-05-13 17:42 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



以董氏基金會為首的台灣拒菸聯盟，13日於行政院門口舉辦記者會，呼籲政府應全面禁售加熱菸。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 董氏基金會遭民眾嗆不敢要求政府「全面」禁菸！以董氏基金會為首的台灣拒菸聯盟13日於行政院門口舉辦記者會，呼籲政府切勿屈服於菸商壓力，應全面禁售加熱菸，並遞交陳情書。現場有民眾嗆聲，批董氏基金會只敢要求禁加熱菸，不敢要求全面禁菸，雙方差點發生衝突。

電子菸悲劇重演

在美國4月批准頗受爭議的加熱菸後，雖然衛福部國健署日前指出，擬全面禁止加熱菸等新興菸品。但台灣拒菸聯盟表示接獲多位民眾密報，指菸商正透過政治及經濟等途徑施壓行政院，迫其開放進口。

董氏基金會執行長姚思遠在記者會上表示，美國過去因為開放電子菸，導致全美有360萬名中學生因為電子菸而成為尼古丁上癮者，而美國食品暨藥物管理局（FDA）卻沒得到教訓，反而還以「加熱菸產出的有毒物比一般香菸更少」為由，批准加熱菸上市，但此舉恐讓電子菸悲劇再度重演，台灣須引以為戒。

消費者文教基金會董事游開雄則指出，台灣法律沒有賦予政府開放有害物質的全力。雖然加熱菸推出4年多來，已有30多個國家開放上市，但澳洲、新加坡等國都禁止該等新興菸品，隔壁的香港也正如火如荼準備修法全面禁止加熱菸，台灣沒有理由自甘墮落。

現場民眾嗆聲

「要求全面禁菸！」而在記者會進行到一半，現場突然有一位民眾大聲批評，指董氏基金會口口聲聲要政府禁止加熱菸，卻不敢要求政府全面禁止危害更嚴重的紙香菸，更直接點名董氏菸害防制組主任林清麗，指她曾直接掛掉該位民眾的陳情電話。姚思遠立刻回擊表示，只要這位民眾敢發起要求政府全面禁菸的活動，董氏絕對全力支持。

記者會最後，行政院內政衛福勞動處處長蘇永富出面接下拒菸聯盟的陳情書，並表示，目前立法院正在審議菸害防制法中對於電子菸管制的相關修正法規，未來也將納入加熱菸等其他新興菸品的管制修法。

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